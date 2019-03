Messi: "Després del Mundial no tenia ganes de res, vaig pensar en aïllar-me"

Leo Messi ha repassat l'actualitat que envolta la selecció argentina en una entrevista a l'emissora sud-americana Radio 94.7 Club Octubre. El capità del Barça ha volgut ser crític amb l'entorn de l'equip. "Els futbolistes no hem d'estar constantment venent fum. Hem fet moltes coses per la selecció, però no hem d'estar tot el dia dient que l'estimem. Si no volia, no anava a la selecció, no m'obliga ningú a anar-hi. Després del Mundial no tenia ganes de res, vaig pensar en aïllar-me", ha comentat.

El davanter ha fet referència a la pressió que pateix quan vesteix la samarreta blanc-i-blava per la seva condició d'estrella: "Jo vull guanyar alguna cosa amb la selecció. Vull tornar-hi i jugar totes les coses importants. Quan vaig decidir anar a l'última convocatòria tenia molta gent en contra. El meu fill em va dir que per què em mataven a l'Argentina. Jo li deia que no és tothom, que m'estimen".

"La pressió és una bogeria. Jo no escolto ni llegeixo res, però tinc família i ells pateixen amb les barbaritats. La gent es queda amb aquestes coses, les compres, i després soc jo el desgraciat, que el meu pare gestiona la Federació i que fem el que volem. Jo vaig marxar del Mundial i no vaig parlar amb ningú de l'AFA [Associació del Futbol Argentí]. Després vaig parlar amb Scaloni, que em va trucar i em va dir que descansés, que estaven treballant i que ja arribaria el moment de tornar", ha dit.

Messi ha definit el canvi generacional que ha patit l'Argentina de "molt brusc": "És normal que es faci un canvi de generació. Hi ha molts jugadors joves amb molt potencial. Va ser un canvi molt brusc, s'hauria d'haver fet anys enrere. El Kun ho va dir moltes vegades: soc molt amic de Messi i soc suplent. Si jo tingués tant poder, el Kun seria titular. Jo no vull convertir en realitat totes les mentides que s'expliquen. Jo vaig a la convocatòria, jugo i intento donar-ho tot. Jo m'ocupo de jugar", ha comentat.

Una lesió real

Messi també ha volgut parlar de la lesió que el va deixar fora de l'últim amistós amb l'Argentina, durant l'aturada de seleccions d'aquesta última setmana. "No m'agrada que es diguin mentides. S'ha normalitzat que es pugui mentir, pegar-me, dir coses sobre mi, inventar o criticar-me d'aquesta manera. La realitat és que vaig amb l'Argentina amb problemes al pubis. Fa anys que ja no jugo tots els partits, em vaig cuidant. Scaloni n'és conscient i per això va decidir que no viatgés al segon partit d'aquesta última aturada. El descans va ser molt útil. Qui les ha patit sap que les molèsties de la pelvis són complicades perquè no marxen fàcilment. Em trobo cada vegada millor, però no he fet neteja del tot. Haig de fer un treball de prevenció i cuidar-me", ha comentat.