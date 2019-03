El gol de Messi contra el Getafe, el preferit dels seguidors el Barça

A les semifinals de la Copa del Rei de la temporada 2006-2007 contra el Getafe al Camp Nou, Leo Messi va fer un gol antològic en què va deixar de superar rivals amb la pilota enganxada al peu des de pràcticament mig del camp fins a l'àrea rival. Més d'una dècada després, aquesta ha estat la diana escollida com a millor de tota la història del Barça en una votació que va posar en marxa el mateix club blaugrana el passat mes de desembre a la seva web. Després de tres mesos de competició i més de 500.000 vots, aquest dijous l'entitat blaugrana ha donat a conèixer el resultat d'aquest trofeu simbòlic que s'endu Messi.

La diana de l'argentí contra el Getafe s'ha imposat a d'altres grans gols de Messi com a blaugrana, com el que va marcar a la final de la Copa del 2015 a l'Athletic Club o al Santiago Bernabéu en la victòria per 0-2 dels blaugranes a les semifinals de la Lliga de Campions del curs 2010-2011. El 6-1 de Sergi Roberto que va culminar la remuntada contra el PSG als vuitens de final de la Champions de la temporada 2016-2017 ha quedat en quart lloc. Fins a usuaris de 160 països diferents han participat en la votació on es podia optar entre un centenar de gols de la història del Barça.