Messi arriba als 335 triomfs a la Lliga i suma un nou rècord

Si el Barça guanya tots els pròxims partits de Lliga, el 27 d’abril, contra el Llevant al Camp Nou, ja podrà ser campió. De fet, podria ser-ho abans, com el dimecres 24, si l’Atlètic de Madrid punxa en els seus partits. “És un pas endavant, estem contents, ja que no és fàcil atacar l’Atlètic, però no podem fer festa quan encara no s’ha guanyat res. ¿Que si estem satisfets per com va la temporada? Sí, esclar, però queda molt”, va dir Valverde sobre un títol de Lliga que és qüestió de setmanes. Serà la desena Lliga de Lionel Messi, l’home que no deixa de sumar rècords, de fer més gran el seu palmarès. Amb el seu gol a Oblak ja en porta 415 a la Lliga, un més que Cristiano Ronaldo en totes les Lligues en què ha jugat. És a dir, ningú ha marcat més gols a les cinc grans lligues europees. I de pas, l’argentí ja és el futbolista que ha guanyant més partits de Lliga, amb 335 triomfs. Un més que Iker Casillas, l’home que fins ara en portava més. “Messi sempre té la capacitat de canviar les coses, com en l’assistència que ha fet a Jordi Alba, la jugada que ha acabat al pal. Però la vermella ha aturat el ritme del partit, i ens ha costat una mica. A la segona part ha tocat posar més ritme”, explicava Valverde, satisfet però prudent just abans del retorn de la Champions.

Suárez, un mal de queixal

Luis Suárez, per la seva banda, ja porta 127 gols, a un dels 128 de Diego Forlán, l’uruguaià que ha marcat més gols a la lliga espanyola. “És un gran pas endavant, ara tenim molts punts sobre l’Atlètic, però tenim un calendari dur... Cal estar concentrat. No és un pas endavant, n’hem fet dos”, va dir un Suárez que va ser definit per Valverde en la roda de premsa com “un mal de queixal per als rivals”. “L’he vist bé en tot el partit, molt endollat”, va afegir.