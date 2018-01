Messi condiciona el seu contracte amb el Barça a la lliga on participaria en cas d'independència

Leo Messi hauria imposat una clàusula al seu contracte amb el Barça per condicionar el seu futur a la lliga on participaria el club en cas d'independència. Segons 'El Mundo', el jugador quedaria lliure si el Barça deixés de competir a la lliga espanyola o a una de les grans lligues europees.

Aquest va ser el condicionant que va imposar el davanter argentí en la darrera renovació, una informació que ha generat controvèrsia però que des del club –segons explica el rotatiu– s'assumeix com un gest de compromís del davanter.

Segons aquesta informació, que per ara no ha estat confirmada ni desmentida pel club, Messi només seguiria vinculat al Barça si, en cas d'una hipotètica independència, l'equip quedés fora de la lliga espanyola i hagués de jugar, per exemple, a la lliga catalana.

En el redactat s'afegeix que Messi seguiria al club només si, en cas de quedar fora de la competició espanyola, el Barça pogués inscriure's a les principals lligues europees. És a dir l'anglesa, la francesa o l'alemanya.