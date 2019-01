Messi converteix el primer gol de l'any a la Lliga en una rutina

Leo Messi fa quatre anys que qüestiona la dita d’any nou, vida nova. Per a l’argentí, l’estrena lliguera fa quatre anys que és una rutina on se cita amb el que millor sap fer: el gol. Ahir, contra el Getafe, per quarta temporada seguida l’argentí va marcar el primer gol de l’any a la Lliga per al Barça. A més, la diana de l’argentí al Coliseum Alfonso Pérez suposa el seu gol número 399 al campionat domèstic. Partit rere partit, Messi acapara els elogis i amenaça amb trencar tots els rècords.

El gol de l’argentí que va encetar la victòria d’ahir contra el Getafe va ser de murri. Una centrada a l’àrea que no anava dirigida per ell, va ser desviada per la defensa i la pilota va arribar bombada al cor de l’àrea i Messi, més ràpid que ningú, va controlar la pilota alhora que la va fer passar entre les cames del porter David Soria i la va acabar enviant al fons de la xarxca. “És un jugador total, fa gols, et fa jugar, t’organitza el joc, reparteix assistències... La pregunta és: on no seria decisiu en Leo?, va valorar Valverde, rendit a l’argentí.

Gener, un mes prolífic per Messi

Gener és el mes preferit de Messi. Des que és jugador del Barça ha fet 78 gols en aquest mes i ha repartit 37 assistències. L’argentí ha començat bé l’any i es referma com a màxim golejador de la Lliga amb 16 gols, seguit del seu amic Luis Suárez (12 gols).