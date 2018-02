Messi es converteix en la imatge del banc privat més gran de Rússia

Leo Messi s'ha convertit en la imatge del banc privat més gran de Rússia i patrocinador del Mundial 2018. "Messi serà la imatge d'Alfa-Bank", ha confirmat aquest divendres l'entitat russa.

Un portaveu de la institució bancària ha precisat que el contracte és només per a un any, coincidint amb la celebració del Mundial a Rússia, però no ha donat detalls del contingut. De moment només s'ha pogut veure Messi repartint autògrafs vestit amb la samarreta del banc rus.

No és la primera vegada que un futbolista de renom passa a ser la imatge d'un banc rus. El 2014 una altra entitat del país, Otkritie, va fitxar Cristiano Ronaldo com a imatge promocional.