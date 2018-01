Messi: "El meu desig és guanyar tots els partits que juguem"

Leo Messi viu un dels millors moments de forma i de joc de la seva trajectòria. Cabrioles, visió de joc, passades, gols i lideratge sobre la gespa: el crac argentí alimenta la seva fam de títols i de reptes a ritme de gols i de victòries del Barça d'Ernesto Valverde. És feliç amb l'equip, el nou tècnic i la temporada. "L'entrenador va ser clar des del principi. Ens va dir què volia. No era gaire diferent de l'estil que coneixíem, però havíem de fer un procés d'adaptació. Ens hem fet forts en defensa i tenim jugadors ofensius de molta qualitat que resolen els partits", ha comentat aquesta tarda el crac en un acte comercial.

L'internacional amb l'Argentina ha parlat de l'eliminatòria contra l'Espanyol i el moment de l'equip a la Lliga, líder en solitari: "Les coses van bé. Ahir vam superar una prova difícil remuntant contra l'Espanyol. Estem contents de com van anar les coses, però encara queda molt. El meu desig és guanyar tots els partits que juguem, guanyar-ho tot", ha dit.

Messi també s'ha mostrat satisfet amb les seves rotacions, gairebé inèdites des que juga al Barça: "Les visc amb normalitat i tranquil·litat. Valverde decideix. N'hem parlat i no hi tinc cap problema, com els altres companys", ha apuntat. El 10 blaugrana ha beneït l'arribada de Coutinho i de Yerry Mina en el mercat hivernal de fitxatges. "El club ja va intentar fitxar-los a l'estiu. Ara ha marxat Mascherano i hem portat un central per reemplaçar-lo", ha explicat.