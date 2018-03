Un Messi solitari suma un nou estadi a la seva llista golejadora

Messi va engreixar ahir les seves estadístiques personals marcant a l’estadi de Gran Canària, una plaça on encara no ho havia fet. Amb un gol de falta per l’escaire de la porteria que defensava el seu compatriota Leandro Chichizola, va sumar l’estadi número 36 a la llista de camps de Primera Divisió on ha vist porteria. Com en moltes altres estadístiques, l’astre argentí és el millor en aquesta faceta, ja que supera per tres estadis l’exdavanter del Reial Madrid, ja retirat, Raúl González Blanco. Messi ha fet de la falta directa una de les seves millors armes últimament: quatre dels seus últims set gols a la Lliga els ha marcat mitjançant aquesta especialitat.

De fet, és el futbolista de les cinc grans lligues europees que més gols de falta ha fet aquesta temporada, seguit de Neymar, del PSG, i Fekir, de l’Olympique de Lió, que n’han marcat tres. Amb aquests quatre gols de falta al campionat domèstic, l’argentí ha igualat el seu rècord de gols de falta directa en aquesta competició que havia fixat en la temporada 15/16. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat ens va delectar amb un llançament ras que va sorprendre la tanca defensiva d’un Girona que va sortir escaldat del Camp Nou.

👏🏟 Leo Messi segueix conquerint estadis a la Lliga. Amb el gol d'avui a l'Estadio Gran Canaria el crac argentí ja ha marcat en 36 escenaris #LasPalmasBarça pic.twitter.com/J1V7blhUfm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 1 de març de 2018

Ahir el guió del partit, però, va ser molt diferent. Un Barça sense entusiasme no va poder viure només del gol de Messi a pilota aturada als 20 minuts de partit després que ell mateix provoqués la falta. A la primera part, l’argentí va ser el millor dels blaugranes que, tot i estar espessos, van tenir algunes oportunitats que no es van resoldre bé, com el mateix Ernesto Valverde va reconèixer: “Ens ha faltat claredat en l’última passada, en l’assistència de gol”. El tècnic del Barça també va lamentar com va anar el partit en sortir del túnel de vestidors: “A la represa, amb un penal invisible, ens han empatat. Això ha fet que ens precipitéssim en algunes combinacions i ocasions d’un contra un”.

Messi no troba socis

Un Barça apàtic i un penal que només va veure el col·legiat Mateu Lahoz van deixar un segon temps gris dels blaugranes en què Messi, cada cop més sol, no trobava la manera de fer mal a un Las Palmas que defensava bé en zones avançades. El tècnic dels canaris, Paco Jémez, que en vuit partits contra el Barça abans del d’ahir sempre havia perdut, va lloar la tasca dels seus: “Hem sabut on i com defensar, hem fet un partit pràcticament perfecte en tasques defensives”.

Tenia motius per treure pit Jémez, perquè ahir va aconseguir aïllar Messi sense necessitat de fer cap marcatge individualitzat; simplement anul·lant les seves associacions habituals. L’argentí només va passar-se la pilota amb Luis Suárez onze vegades en tot el partit. De fet, amb qui més va combinar Messi va ser amb Sergio Busquets (18 cops) i gairebé sempre en passades curtes i intranscendents al mig del camp. A la banda dreta, Aleix Vidal no va aportar la profunditat d’altres ocasions i Paulinho, que encadena un any seguit competint i que fa partits que té actuacions desencertades, van ser substituïts per Coutinho i Rakitic, que tampoc van ser una solució. L’entrada de Dembélé, a 20 minuts pel final, va sumar verticalitat però no es va traduir en oportunitats clares.

A la banda esquerra, tot i haver-hi Iniesta, el panorama no va ser gaire millor. Tant el manxec primer, com Coutinho després, van perdre pilotes poc habituals en ells. I al lateral esquerre, Digne va firmar un partit decebedor. Messi va trobar a faltar un dels seus millors socis aquesta temporada: Jordi Alba.