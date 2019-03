Messi, el geni condemnat a perseguir la Champions

Lionel Messi arribava ahir a Madrid seriós. Després de mesos sense jugar amb la selecció argentina, el futbolista del Barça tornava a una convocatòria nacional amb el record fresc dels gols que va marcar al camp del Betis. Per primer cop des de la derrota al Mundial contra els francesos als vuitens de final, Messi es tornava a posar la samarreta blanca i blava d’un país, l’Argentina, on la seva figura encara genera debats perquè no ha guanyat mai el Mundial. “A Messi sempre li demanarem que guanyi tot sol un Mundial, malgrat que aquest és un esport col·lectiu i que és injust fer-ho. Però realment tenim la sensació que, el 1986, Maradona ho va fer i va guanyar un Mundial tot sol, amb un equip que no hauria pogut ser campió sense les seves genialitats. Ara, si analitzes el passat, veus que hi havia bons jugadors al seu voltant, tant al Nàpols com a l’Argentina... però la gent ho recorda diferent, i ara exigeix a Messi que faci el mateix miracle”, diu l’exjugador Diego Latorre. “Messi és el millor del món, però Maradona va guanyar el Mundial d’una manera il·lògica, i ara Messi haurà de carregar aquesta sospita, la de no guanyar cap Mundial”, afegeix.

Però a Europa, malgrat que ha batut tots els rècords, Messi també carrega una creu: haver de guanyar la Champions més cops per superar els registres en aquesta competició de Cristiano Ronaldo i tancar la ferida que fa mal al Camp Nou: que el Madrid hagi guanyat més Champions que el Barça en plena època d’or del club català. “Per al Barça seria molt important tornar a guanyar la Champions; ara mateix és el trofeu que dona més visibilitat i beneficis”, admeten des del club, on veure caure eliminats equips com el PSG, el Madrid o l’Atlètic de Madrid ha generat una sensació d’eufòria que es vol amagar de portes enfora per no carregar més de pressió un equip que porta tres temporades consecutives plegant als quarts de final. Messi, que ha guanyat la Champions en quatre ocasions -tot i que el 2006 no va jugar la final contra l’Arsenal perquè sortia d’una lesió-, també sap que aquesta competició és diferent, i en el primer discurs com a capità, a inicis de temporada, no va amagar que està especialment motivat per guanyar-la. L’entorn del jugador, de fet, reconeix que poder aixecar una Champions com a capità és una de les grans aspiracions de Lionel Messi.

I Valverde sap que podrà anar apostant per fer rotacions cada cop més marcades ara que la Lliga ha quedat gairebé sentenciada. El tècnic vol cuidar els seus futbolistes més importants, però per ara no té previst fer rotacions radicals ni contra l’Espanyol, la pròxima jornada de Lliga, ni contra l’Atlètic de Madrid, el 6 d’abril, per mantenir endollats els seus futbolistes i poder certificar del tot que el títol és una realitat. Messi segurament jugarà tots dos partits, tot i que, un cop derrotat el Betis, al Barça totes les mirades s’han començat a centrar en el partit d’anada dels vuitens de final europeus a Old Trafford, un estadi on Messi només ha jugat un cop, sense poder marcar, en semifinals de la Lliga de Campions del 2008.

Els reptes de Messi

Guanyar aquesta competició s’ha convertit en un dels grans somnis en un vestidor on els futbolistes es van intercanviar missatges, mig sorpresos, mig satisfets, el dia que van veure que un rival tan dur com el PSG era eliminat. El resultat del sorteig porta a imaginar unes semifinals amb el Liverpool a Anfield, un altre estadi on Messi encara no ha marcat, i la final del dia 1 de juny contra rivals com el Manchester City o la Juve, precisament l’equip de Cristiano Ronaldo, l’home que supera els registres de Messi a la principal competició continental.

Tot i que esmicola la majoria de registres, Messi no deixa de tenir reptes. A més de somiar amb guanyar més Lligues de Campions i tenir en l’horitzó el Mundial del 2022 a Qatar, l’argentí buscarà guanyar aquesta temporada la seva sisena Bota d’Or, el premi al màxim golejador del futbol europeu. Ara mateix Messi porta 29 gols i supera Kylian Mbappé, del París Saint-Germain, que en porta 26 a la lliga francesa. A més, contra l’Espanyol, en la pròxima jornada de Lliga, Messi podria igualar Iker Casillas com a jugador amb més victòries en la història de la competició. De mica en mica tots els rècords cauen, però el gran repte segueix sent la Champions.

29

GOLS A LA LLIGA

Són els que porta Lionel Messi, tres més que el francès Kylian Mbappé, gran rival en la lluita per la Pilota d’Or

4

CHAMPIONS

Gento va guanyar 6 Copes d’Europa i diversos jugadors en tenen 5, una més que l’argentí