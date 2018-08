Messi marca el gol 6.000 del Barça a la Lliga

260x366 Leo Messi celebrant un dels seus dos gols. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Leo Messi celebrant un dels seus dos gols. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Lionel Messi, amb el seu primer gol, va encarregar-se de marcar el gol 6.000 del Barça a la Lliga. Coses del futbol, ell ja havia marcat el gol número 5.000. Parera va ser l’autor del primer gol blaugrana en Lliga, i Marcos Aurelio va fer el gol número 1.000. El 2.000 va ser obra de Zaballa, i l’asturià Quini va fer el 3.000. L’autor del gol número 4.000 va ser Guillermo Amor, i el 5.000 ja va ser obra de Messi. Mil gols després, l’argentí segueix liderant un equip que aspira a guanyar aquesta temporada la Lliga de Campions, tal com va admetre el mateix argentí ara fa pocs dies. I en les últimes Champions, quan Messi ha marcat el primer gol de la temporada a la Lliga, el Barça ha regnat a Europa. “Ja sabem com és, ens aporta moltes coses, solucions; tenir el millor jugador de món és magnífic”, va admetre un Ernesto Valverde que va voler destacar també el treball defensiu per evitar patiments en defensa amb les contres basques. “Sabem que el principi de temporada és complicat, i és important començar amb una victòria. Hem sabut trobar els espais i ens hem endut la victòria”, va dir Sergi Roberto, que ahir va jugar el primer partit oficial de la temporada, ja que encara arrossegava una sanció de la temporada passada. El reusenc va començar al mig del camp i va tornar al lateral a la segona part, quan entre Messi i Coutinho van certificar el triomf del vigent campió de Lliga.