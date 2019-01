Messi salva els mobles d'un Barça irreconeixible a Montilivi (0-2)

Sense ser millor ni dominar, contra un Girona molt valent que ha jugat gairebé tota la segona part amb un jugador menys i en un estadi que ha presentat un ambient immillorable, el Barça s'ha imposat (0-2) a Montilivi amb gols de Semedo i Messi. El triomf serveix als blaugranes per mantenir-se com a líders a cinc punts del segon classificat, l'Atlètic de Madrid.

Malgrat que el Barça pràcticament no ha tingut el control del partit en cap moment, Ernesto Valverde ha plantejat un onze pràcticament de gala, tret dels canvis de Semedo per Roberto, Vidal per Arthur i Coutinho en el lloc del lesionat Dembélé. Un equip ple de titulars per jugar en un Montilivi que ha rugit des del primer minut i que no s'ha immutat quan, abans d'arribar al minut 10, Semedo ha caçat un refús dins de l'àrea per marcar el seu primer gol amb el Barça amb un xut ras amb l'esquerra.

El portuguès, a banda d'obrir la llauna, ha mantingut un duel intens amb el carriler esquerre del Girona, el jove Valery, dels millors dels d'Eusebio al primer temps. Mentre Semedo i Valery pugnaven amb duels veloços, Arturo Vidal s'encarregava de tapar el peu esquerre d'Àlex Granell, el principal argument ofensiu dels gironins per farcir de pilotes l'àrea blaugrana en busca del cap de Stuani. Mentrestant, Portu mirava de complicar la vida a Piqué i Lenglet, seriosos en tot moment.

El central català, juntament amb Ter Stegen, ha estat providencial en l'oportunitat més clara del Girona al primer temps. Una pèrdua en la zona de construcció blaugrana ha acabat amb la pilota als peus de Stuani, que ha buscat el gol amb una rematada creuada que ha desviat Ter Stegen amb el peu. Pere Pons ha recollit el refús i, amb l'alemany ja venut, ha vist com Piqué treia sota pals la seva rematada. El Barça jugava amb foc davant d'un Girona que anava creixent amb els pas dels minuts i que ha plantejat un duel de tu a tu als de Valverde a còpia d'intensitat, pulmons i cor.

Amb l'1-0 al marcador s'ha arribat al descans després d'un primer temps igualat en què si els blaugranes s'han plantat per davant al marcador ha sigut perquè s'han imposat a les àrees, malgrat que Coutinho, novament gris, ha fallat un mà a mà clar davant Bono. El Girona també ha vist com el VAR no li concedia un penal molt demanat.

El Girona perd Bernardo però no la valentia

A la represa, el Girona, esperonat per un Montilivi ple a vessar i amb un espectador de luxe com el president de la Generalitat, Quim Torra, ha saltat a la gespa com un tifó. Stuani ha enviat un xut al pal, Aleix García no ha arribat a una rematada al primer pal per poc i entre Ter Stegen, el desencert local i l'exigida defensa blaugrana, el Barça ha pogut calmar un temporal davant un Girona que, malgrat haver perdut Bernardo per haver vist la segona segona groga tot just començar el segon temps, ha posat contra les cordes els blaugranes.

Valverde ràpidament ha llegit que el partit necessitava control i Arthur ha saltat a la gespa en substitució d'un Arturo Vidal superat. Amb l'entrada del migcampista brasiler, el Barça ha aconseguit millorar, però no ser dominador davant d'un Girona valent, molt valent. Però la valentia té riscos i Messi és un especialista en castigar els riscos del rival. En una acció molt ràpida dels blaugranes, l'astre argentí s'ha plantat davant Bono i, en els últims metres, en l'acció de mà a mà, Messi s'ha inventat un xut picadet que ha superat el porter marroquí del Girona. Sense ser millor, el Barça tornava a colpejar els d'Eusebio.

El Girona ha assumit més riscos i, amb un menys, amb les forces minvant, ha seguit mirant endavant malgrat deixar espais al darrere perquè Messi, Suárez i Coutinho poguessin trenar jugades ràpides al contraatac. Al final, els d'Eusebio han acabat fent un pas enrere exhausts i intentant que els blaugranes no fessin la ferida més gran, tot i que Bono ha hagut de tornar a brillar. Sense ser millor, el Barça ha salvat els mobles a Montilivi i segueix líder a 5 punts del segon classificat, l'Atlètic de Madrid.