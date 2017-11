Messi no troba el moment per firmar

Ja fa més de 130 dies que el Barça va comunicar la renovació de Leo Messi fins al 2021. Més de quatre mesos sense que l’argentí hagi estampat la signatura al seu nou contracte, que, tot i això, ja ha entrat en vigor. Al Barça asseguren que es tracta només d’un formalisme -falta la fotografia, un acte purament protocol·lari-, ja que el contracte és vàlid i, per tant, no hi ha la possibilitat que Messi pugui marxar lliure aquest estiu que ve. Una tesi que refermen els juristes consultats per l’ARA: si el contracte laboral acordat al juliol el va firmar el pare, Jorge Messi, i ho va fer amb plens poders com assegura el club, no hi ha marxa enrere.

Això sí, al Barça matisen les paraules del president de la Lliga, Javier Tebas, l’últim a ficar cullerada en el serial Messi. El màxim dirigent del futbol espanyol, en un esmorzar informatiu amb Europa Press, va assegurar ahir que el davanter de Rosario ja havia “signat”, fet que als despatxos del Camp Nou puntualitzen. La signatura com a tal, encara que només sigui simbòlica, no ha existit.

Com que el nou lligam amb el Barça el va segellar el pare del jugador com a representant legal -tenia poders cedits pel fill-, a partir de l’1 de gener Messi no pot negociar lliurement amb cap altre equip. No hi ha risc de fuga del davanter, tot i que això no evita que costi entendre el que està passant amb la seva renovació, i l’absència de l’acte protocol·lari per fer-la pública. Ha sigut un procés mal explicat des del primer dia pel club, amb confusions i males interpretacions, fins que Bartomeu va sortir a la llum pública per entrar al detall i aturar les especulacions. Des de llavors, però, han passat dos mesos i no ha arribat l’esperada fotografia. El silenci dels Messi sobre aquesta qüestió, i l’evidència que ja no es pot parlar d’un problema d’agendes com deia el club a l’estiu, creen una nebulosa estranya entorn de Messi i el seu nou contracte. I més quan el pare del jugador ha tornat a Barcelona, igual que el futbolista. Després de jugar amb la seva selecció contra Rússia, Leo Messi ha tornat abans a Catalunya per tenir una setmana tranquil·la i alhora idònia per enllestir, si hi ha predisposició, la signatura del nou contracte.

A principis d’estiu es van firmar dos contractes més a part del laboral. El d’imatge també el va rubricar el pare del jugador, ja que és el representant legal de l’empresa que gestiona els drets d’imatge de Messi. I, finalment, el germà gran, Rodrigo, i Alfonso Nebot, com a director, van signar el contracte amb la fundació de l’atacant.

Menys enigmàtiques són les renovacions de Sergi Roberto i Gerard Piqué, les següents en el calendari de la nova parella encarregada de negociar els contractes amb els futbolistes: el CEO, Òscar Grau, i el manager, Pep Segura.

Amb el futbolista reusenc hi haurà una nova trobada a finals d’aquesta setmana o principis de la que ve, ja que el seu agent, Josep Maria Orobitg, és fora de Barcelona. Club i jugador han d’acostar posicions després que en l’última oferta del Barça l’increment del salari no sigui proporcional a l’augment de la clàusula, fins als 400 milions. Des de l’entorn del futbolista català són optimistes, hi ha la voluntat d’arribar a un acord, tot i que deixen clar que s’ha de valorar el jugador com cal, i més quan aquest estiu va tenir ofertes per marxar, pagant la clàusula de 40 milions que té actualment.

En el cas de Gerard Piqué, per ara no han transcendit els detalls d’unes converses que, segons Mundo Deportivo, van començar fa unes setmanes.