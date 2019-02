Messi només pot liderar mitja remuntada (2-2)

El Barça i el València es van repartir un punt al Camp Nou després d'un partit elèctric, incert i polèmic. El conjunt xe va sorprendre a la primera meitat amb dos gols que arribaven quan millor estava jugant el conjunt local, i els blaugranes van aconseguir igualar el marcador amb una actuació estel·lar, una més, de Leo Messi. Però quan semblava que la balança es decantaria a favor dels culers, l'argentí va fer un pas enrere, perquè havia notat molèsties, i va deixar el Barça sense la màgia necessària per rematar la feina. Un empat que manté l'equip líder, però que deixa un regust agredolç després d'una setmana gran de futbol al Camp Nou.

Encara que Barça i València estiguin immersos a la Copa, el partit era especialment delicat per als blaugranes, castigat pel desgast de tenir un dia menys de descans i amb el cap pensant en el clàssic que ha de venir contra el Madrid, dimecres. Valverde només va mantenir sencera la línia atacant, mentre va fer rotacions en defensa –on entraven Semedo i Vermaelen per Lenglet i Alba– i al mig –amb Arturo Vidal i Aleñá per Arthur Melo i el sancionat Busquets–. Una proposta, sobretot a la zona de construcció, que no va acabar de funcionar per l'acumulació de jugadors al centre i la poca profunditat a les bandes. Al primer temps, els atacs es van resumir en accions individuals d'un Semedo en estat de gràcia, xuts llunyans i pilotes en profunditat que rarament arribaven a destinatari.

El València arribava al Camp Nou en el millor moment de la temporada, afavorit pels resultats i amb la moral pels núvols després de classificar-se agònicament per a les semifinals de la Copa. Marcelino sap que el futbol és, moltes vegades, una qüestió anímica i intentava esprémer al màxim la confiança dels seus amb un onze carregat de pólvora i amb les úniques rotacions destacades de Santi Mina i Carlos Soler. Un equip pensat per endreçar-se al darrere, bloquejar al màxim les línies de passades blaugranes i sortir com un llamp al contraatac. L'aposta li va sortir bé, sobretot en l'aspecte ofensiu: tres arribades al primer temps i dos gols, un d'ells de penal. A la segona, amb un plantejament similar, el València hauria pogut matar el partit, però aquesta vegada les dues rematades no van trobar porteria. Fins que a falta d'un quart d'hora, ja amb 2-2, Marcelino va fer un pas enrere per reforçar la línia defensiva.

651x366 Luis Suárez i Gabriel Paulista, en el Barça-València / EFE Luis Suárez i Gabriel Paulista, en el Barça-València / EFE

El partit estava en risc per al Barça, pels condicionants i per l'arbitratge d'Undiano Mallenco. Ja fa anys que els blaugranes no conviuen gaire bé amb la polèmica i quan hi ha partits amb decisions discutibles, al Camp Nou li resulta massa fàcil perdre el nord. A jugadors i aficionats. Va passar en el 0-1: una falta sobre Messi que no xiula l'àrbitre. Els jugadors s'aturen un segon, només un, però és suficient perquè Rodrigo la llanci contra amb superioritat i trobi la passada perquè Gameiro remati a gol. O el 0-2, un penal extremadament discutible de Sergi Roberto a Wass que no falla Parejo. I fins i tot en l'acció de l'1-2, que arriba per un penal sobre Semedo que Undiano no indica fins que la pilota ja es dirigia cap als tres pals –l'acció acaba en gol–. Messi, però, no va perdonar.

I aquí, al minut 38, va començar la versió més explosiva del Barça. Messi va agafar l'estàndard de la remuntada i va liderar l'atac d'un equip amb l'orgull ferit, i que ja abans del descans hagués pogut remuntar, però els xuts de Sergi Roberto i Messi no van trobar porteria. Quedava tota la segona part, i amb l'entrada de Jordi Alba per Semedo, l'equip va trobar la profunditat a les bandes que no havia tingut en els primers 45 minuts. Era el moment de jugar al tot o res i d'assumir riscos. El Barça va insistir i va trobar el premi, potser en l'acció menys clara, però igualment vàlida. Messi va recollir una pilota a la frontal, i quan tothom esperava la connexió amb Alba, va inventar-se un xut que va sorprendre Neto per fer l'empat.

El Barça tenia totes les de guanyar, però el partit es va aturar de cop quan Messi va notar molèsties musculars. L'argentí va seguir a la gespa, però sense forçar. I al Camp Nou es va acabar la màgia. Sense desequilibri, sense sorpreses, el València va respirar i al final va acabar donant per bo l'empat.