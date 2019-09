Alarmes amb Messi: titularitat i nova lesió muscular

El calendari del Barça és especialment exigent a l’elit. El futbol modern ha obligat els tècnics a estar tan pendents dels partits com dels viatges per raons comercials o els actes que organitza la FIFA. L’entorn de la Ciutat Esportiva Joan Gamper assenyala que el club va demanar a la Lliga ajornar el partit d’ahir contra el Vila-real pels timings de la gala de The Best. La competició no va voler reescriure els horaris de la jornada i va comportar que Ter Stegen, De Jong i Leo Messi passessin de ser dilluns a Milà a jugar ahir al Camp Nou.

Menys de 24 hores, dos desplaçaments amb avió i futbol. Si no hagués passat res, l’itinerari hauria quedat en una anècdota més al voltant de la gestió de Javier Tebas. El problema és que Leo Messi, titular, no va poder jugar tot el partit per unes molèsties físiques a la cama dreta. Va fer sonar totes les alarmes després de reaparèixer per primer cop d’entrada des de la lesió al soli esquerre. El capità del Barça es va fer mal al minut 28 en una jugada amb Ontiveros. L’estadi va mantenir la rutina de quedar-se mut quan el jugador ha de ser tractat pels fisioterapeutes. L’argentí es va provar quinze minuts al terreny de joc. El Barça va arriscar en excés.

La situació es va resoldre amb el canvi al descans. “Té una petita molèstia a l’abductor, però no hem volgut arriscar-nos. Ja veurem com està demà. No volíem riscos perquè ha sortit d’una lesió”, va explicar Ernesto Valverde. Messi es va quedar al vestidor durant l’aturada del descans. Ousmane Dembélé el va substituir sense èxit. El francès també va acabar el partit del Vila-real sobrecarregat, visiblement coix. L’estat físic de Messi, però, silencia els altres focus de conflicte. El club afirma que l’argentí se sotmetrà avui a proves mèdiques i que es perdrà el partit de Getafe. Però descarta que sigui res greu.