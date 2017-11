Messi reitera que li agradaria acabar la seva carrera jugant a Newell's

Leo Messi segueix pensant retirar-se com a futbolista a l'Argentina, concretament a Newell's, el club on va començar a jugar de ben petit. El davanter blaugrana ha fet èmfasi en aquest desig en una entrevista a TyC, tot i que ha reconegut que una cosa és el que voldria i l'altra el que acabi passant.

"És una cosa que sempre havia dit, perquè és el club on vaig començar i de petit havia somiat poder debutar amb el primer equip. Però no sé com anirà ni com estaré d'aquí uns anys. M'encantaria jugar a Newell's, però la veritat és que no sé què passarà", ha respost. Messi ja havia manifestat prèviament que voldria tornar a 'casa' un cop acabés la seva etapa al Barça -club on dissabte va jugar el seu partit número 600-, en el que seria el seu últim contracte com a professional, un desig que segueix tenint present.

En l'entrevista, prèvia al partit amistós que dissabte jugarà l'Argentina amb Rússia i que servirà per inaugurar l'estadi Luzhkini de Moscou, Messi també ha parlat de la seva selecció. El davanter ha negat categòricament que intervingués en les convocatòries. "És una falta de respecte dir que un grandíssim jugador és a l'equip perquè és amic de Messi. I a més a més, és totalment fals".

Messi ha reconegut que li van fer "mal" les crítiques rebudes durant la fase de classificació, en què l'Argentina va haver d'esperar fins a l'últim partit per assegurar-se un lloc al Mundial, un campionat que "tant de bo" pugui guanyar, i on prefereix "evitar jugar cap partit contra Espanya".