Messi torna i Bale segueix al marge

Aquest cap de setmana torna la Lliga i els equips cada cop tenen menys marge per posar-se a punt per al retorn de la competició. A Sant Joan Despí, Quique Setién segueix rebent bones notícies a pocs dies de jugar contra el Mallorca. A l’alta mèdica de Luis Suárez hi ha sumat la recuperació total de Leo Messi. L’argentí, que feia uns dies que arrossegava molèsties musculars, va poder fer ahir tota la sessió al mateix ritme que la resta de companys, després d’unes últimes sessions al marge del grup. També va tornar Nélson Semedo, que portava uns dies amb problemes al genoll.

A Valdebebas, Zinedine Zidane també va buscant bon feeling abans de rebre l’Eibar, però el tècnic del Reial Madrid no acaba de saber l’estat físic de Gareth Bale. El gal·lès es va perdre el partit de prova de dissabte per culpa d’una sobrecàrrega. Al club, però, confien en recuperar-lo per diumenge i lamenten que aquest contratemps l’hagi frenat, perquè se’l veia en un gran moment físic. Qui ha dit prou és Nacho Fernández, que pateix un trencament muscular i que s’afegeix a Luka Jovic a l’infermeria blanca. El defensa s’estarà entre dues i tres setmanes de baixa i serà complicat que recuperi el ritme de la competició a temps per participar-hi. Tampoc tenen esperances amb el davanter, lesionat a casa els últims dies de confinament. La cara amable de l’aturada l’han vist al club blanc amb Eden Hazard i Marco Asensio, que estaran a punt per tornar.

Últims dies d’experiments

En aquesta recta final de la preparació, els tècnics van descartant peces i dibuixant els seus primers onzes. A l’Atlètic de Madrid, Simeone sap que no podrà comptar amb Joao Félix contra l’Athletic, però l’espera per al següent partit, davant l’Osasuna. Abans que els tres grans de la Lliga, el futbol reapareixerà en la nova normalitat amb el derbi andalús entre el Sevilla i el Betis. Per al duel Rubi disposarà de tots els efectius excepte Juanmi, l’única baixa blanc-i-verda per culpa d’una fascitis plantar. Al bàndol sevillista, Lopetegui fa el que pot per preparar l’equip per a un derbi “únic i especial”, sense públic al Sánchez Pizjuán. “Ens hem d’adaptar a una realitat diferent”.