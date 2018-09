Messi: "L'última eliminació a Roma va ser la pitjor de totes"

Leo Messi ha passat pels micròfons de Catalunya Ràdio per parlar de la Champions, de la nova temporada i de molts altres aspectes de l'actualitat del Barça. Aquestes són algunes de les seves millors respostes al programa 'Tot Costa'.

Eliminació a Roma

"Ja toca guanyar la Champions una altra vegada. L'última [Champions] va ser la pitjor de totes, pel resultat a favor que teníem i per com es va donar el partit. Com a club i com a vestidor, que tenim una plantilla espectacular i podem fer-ho, ha de ser el nostre objectiu".

Pair les derrotes

"Des que va néixer Thiago, el meu primer fill, intento prendre'm d'una altra manera les derrotes. Tot i així és molt difícil acceptar-les, em costa molt aixecar-me d'un cop dur".

Diu que necessita "uns dies" fins a estar receptiu. "Després d'un cop dur, fins i tot el meu fill sap que d'alguns temes és millor no parlar-ne".

Evolució del futbol

"El futbol s'ha tornat més físic i cada cop es veuen més als equips amb dues línies de quatre, ben tancadets. Al Mundial es va veure poc futbol, realment"

"Avui el jugador es mou més per diners que per clubs. Ja no és com abans, quan algú volia anar al Barça o al Madrid perquè eren els millors, ara hi ha més equips que competeixen per ser els millors i tenen molts diners".

Nous fitxatges

"M'ha sorprès molt Arthur, no l'havia vist i té el nostre estil. Salvant les comparacions, té similituds amb Xavi. Les demana en curt, se les queda i ha agafat molt de pressa la dinàmica als entrenaments. Als nous que venen els costa un temps adaptar-se als jocs curts que fem".

Participació del planter

"És bo que el club torni a treure jugadors joves del planter, que durant un temps s'havia deixat de fer".

Cristiano Ronaldo

"Em va sorprendre que marxés del Madrid. Que no hi sigui fa una mica menys fort al Madrid i una mica més candidat a la Juventus".

Quedar-se a Barcelona

"Aquí ho tinc tot. Tinc la meva vida aquí. Estic al millor equip del món, sóc a la millor, o una de les millors ciutats del món, tinc la meva família aquí, els meus fills són nascuts a Catalunya. No tinc cap necessitat de marxar enlloc per cap d'aquestes raons.