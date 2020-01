Mestalla i Rodrigo Moreno examinen el Barça de Setién

Aquest dissabte (16 h, Movistar LaLiga) Mestalla i Rodrigo Moreno examinen el Barça de Quique Setién en el primer partit d’alt voltatge que tindrà el tècnic asturià des que s’ha fet càrrec de la banqueta del Barça. El davanter del València, recuperat de l’esquinç de genoll que l’havia apartat del terreny de joc en els últims partits, interessa al conjunt blaugrana com a possible recanvi del lesionat Luis Suárez. Seixanta milions d’euros separen Moreno del Barça, que ha entrat en la llista de convocats del conjunt valencianista per al partit contra els blaugranes. “Rodrigo se sent bé i té moltes ganes de jugar”, ha sintetitzat el tècnic del València, el català Albert Celades. “A mi m’agraden tots els bons jugadors. I Rodrigo n'és un: tant de bo no jugués aquest partit, però igualment el València té arguments per jugar a l’atac i fer mal”, ha explicat Setién.

Amb la lesió de Suárez i l’arribada del tècnic càntabre, Griezmann ha guanyat en protagonisme. “Que jugui més avançat o com a referència és una de les alternatives que tenim, tot i que té unes característiques diferents de les d’un davanter centre més tradicional. Contra l’Eivissa va estar francament bé”, ha apuntat el preparador blaugrana. El francès i molt probablement Ansu Fati formaran el trident ofensiu contra un València amb ganes de refer-se de la golejada (4-1) que va encaixar a Mallorca en l'última jornada.

Sense Carles Pérez ni Riqui Puig

Setién ha viatjat a València sense Riqui Puig, que aquest divendres no s'ha entrenat per febre i sense Carles Pérez, per decisió tècnica. Àlex Collado, atacant del filial, ha sigut la sorpresa en la llista.

Segons avançava Onda Cero, l'absència de Carles Pérez arriba després que l'entrenador comuniqués al jove jugador del filial que no comptava amb ell i li recomanava, per tant, que es busqués una sortida en aquest mercat d'hivern.