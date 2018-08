Migcampisme per pal·liar la falta de gol

El futbol pot ser més o menys plàstic, més o menys defensiu, però sempre, si la intenció és fer-ho bé, ha de tenir gol. El Barça té tota la recepta menys la part de la cirereta. Ernesto Valverde compta amb una de les millors plantilles que ha vist el Camp Nou en molts anys. La renovació del fons d’armari, la consolidació d’alguns futbolistes i les aparicions dels joves del filial fan que l’equip sigui ric en recursos. El Txingurri té elements per vestir el 4-4-2 de la temporada passada i per fer el pas definitiu cap al 4-3-3. L’elenc de migcampistes dona marge de maniobra. És un dels molts aspectes positius de l’ADN històric del club. La feina als despatxos ha evitat que la marxa d’Andrés Iniesta iniciés un nou cicle, lluny de la possessió. L’arribada d’Arthur Melo reforça la circulació de pilota, amb detalls del primer Xavi Hernández i el xut llunyà del manxec. Arturo Vidal serà el nou Paulinho, ni més ni menys. El xilè no arriba per ser el suplent de Sergio Busquets, com s’havia especulat quan va sonar el seu nom com a futurible. Les vegades que ha saltat a la gespa ho ha fet al costat de l’internacional espanyol. És un reforç de múscul i sortida de les transicions per accentuar la solidesa i la verticalitat d’aquest nou Barça.

El valor de la polivalència

Valverde pot estar tranquil. Volia una plantilla curta, per donar marge de maniobra als més joves, i al final s’ha trobat amb un vestidor amb garanties, on podrà fer rotacions, sense esgotar jugadors com Ivan Rakitic. Aquí pot ser clau la continuïtat de Rafinha Alcántara. El brasiler ha sigut un fitxatge que ni el cos tècnic ni el club preveien. La seva intenció era lluir-lo a l’aparador de la gira dels Estats Units i trobar un comprador. Si l’Inter de Milà hagués fet efectiva la clàusula de compra que tenia, no hi hauria hagut més història. El futbolista de La Masia ha demostrat que està fi i que pot ser una peça interessant dins l’ecosistema de l’equip. Entén l’estil de joc dels culers i hi aporta detalls que surten de la norma.

Rafinha pot ser un interior profund, un jugador de banda en una hipotètica línia de 4 a la zona de creació, i un extrem, si fos necessari. Té conducció, potència física i toc per poder encaixar en diferents posicions. La polivalència és una característica molt buscada en el futbol modern. Tenir més arguments que mancances et converteix en una peça indispensable, com és el cas de Sergi Roberto, fix a l’onze inicial sigui quina sigui la seva ubicació. El futur del brasiler és una incògnita i ell n’és conscient. Rafinha vol jugar minuts, sentir-se important. Sap que el Barça compta amb ell i que tindria un lloc a la rotació, però la promesa electoral potser no és prou convincent i l’obliga a canviar d’aires. Aquests dubtes s’allargaran fins a l’últim dia del mercat de fitxatges. Trobar un recanvi que pugui fer les seves funcions sembla complicat, sense entrar en les quantitats del traspàs.

Rendiment gris

El Barça pot necessitar Rafinha més del que creu. Juntament amb Coutinho, titularíssim, és el migcampista amb més perfil ofensiu de la plantilla i un canvi recurrent si els partits es traven. Un moviment que serveix per obrir el camp i sumar pólvora. El punch que reclama l’equip i que de moment no té Luis Suárez. L’uruguaià no està bé. Ha començat la temporada fora de forma, com és habitual. La seva arrencada sempre és gradual. Que hagi disputat el Mundial de Rússia no l’ajuda. Té una edat (31 anys) i un físic que no li permeten relaxar-se durant les posttemporades. L’exigència al Barça és màxima i ser un indiscutible a les alineacions no és gratis. El davanter no ha vist porteria en els tres primeres partits oficials (dos de Lliga i la Supercopa d’Espanya).

La seva mobilitat és limitada i la seva capacitat de desplegar-se en la pressió és fugaç. S’anirà endollant cada vegada més. És pura lògica. Valverde i l’equip confien en ell. Saben que tot canvia quan agafa la forma. Fins llavors, el Barça hauria de tenir un pla B, i segurament no en té cap, com a mínim entre els davanters purs. Munir El Haddabi i Paco Alcácer no acaben de ser el seu recanvi natural. Juguen a la mateixa posició, però no tenen la presència ni la personalitat per poder fer de Luis Suárez. L’excapità del València no tindrà una nova oportunitat com a blaugrana i deixarà l’equip en les pròximes hores.

És el que necessita per reactivar la seva carrera i aquest Barça no el trobarà a faltar. El cas de Munir és diferent. El club vol renovar-lo. És una proposta real que té el futbolista sobre la taula. El dubte és si el Barça vol concretar el moviment com a aposta esportiva o econòmica. L’esquerrà té edat, bagatge i prou marge per revaloritzar-se en el mercat internacional. Pot ser un via de beneficis fàcil, com van ser Yerry Mina i Gerard Deulofeu. L’entitat valora negociar pel gol quan és un dels elements que no té assegurats en el seu equip.