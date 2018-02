Els Mossos identifiquen l'autor d'una agressió amb arma blanca a un aficionat del PSG

Agents de la divisió d'investigació criminal adscrits a l'àrea d’investigació criminal de Barcelona dels Mossos d'Esquadra han identificat l’autor d’una agressió amb arma blanca a un aficionat del París Saint-Germain el 10 de desembre del 2014. La persona identificada és un home de nacionalitat espanyola, de 28 anys i amb antecedents policials. El detingut és a presó actualment per altres causes pendents.



Una minuciosa investigació de tres anys i dos mesos ha permès resoldre aquesta agressió, que va tenir lloc a les immediacions del Camp Nou després que acabés el partit que enfrontava el Barça i el PSG. L’anàlisi de l’ADN trobat en l’arma blanca ha estat clau.



Els fets es remunten al 2014 quan, després del partit de la Lliga de Campions, va començar una baralla entre un grup d’unes 15 persones i un seguidor de l’equip parisenc que eren en un bar de la rodalia de l’estadi. A l’exterior del local la víctima va ser agredida amb arma blanca per l’esquena, fet que li va ocasionar una ferida per la qual va haver de ser atesa pels serveis mèdics, que li van posar diversos punts de sutura.



El grup d’homicidis de Barcelona es va fer càrrec de la investigació i va prendre declaració a les víctimes i als testimonis. A més, van localitzar davant del bar una arma blanca amb restes de sang. La policia científica va analitzar les mostres i hi va detectar ADN de la víctima.



També van trobar ADN de l’agressor, i després de fer gestions policials el van identificar; el detingut ja es troba a presó per altres causes.