Sandro Rosell: "Bartomeu és molt més fort del que la gent es pensa"

El diari Mundo Deportivo publica aquest diumenge una entrevista amb Sandro Rosell, expresident del Barça. "El Barto és molt més fort del que la gent es pensa", diu en referència a Josep Maria Bartomeu. "Que diguin que la nova junta és més rosellista és una falsedat de periodistes poc professionals que desinformen i no contrasten", afegeix.

"Si no hauria sigut president del Barça no hauria anat a la presó, no en tinc cap dubte", avança Rosell, que reconeix que tornaria a fitxar Neymar sense dubtar-ho. "Li vaig prometre a la mare que no em presentaré de nou a la presidència del Barça", confessa.

L'entrevista, feta per Cristina Cubero, va acompanyada d' un article d'opinió de Santi Nolla, director del diari. "L'etapa de Rosell com a president del Barcelona és molt més reconeguda ara que quan estava al capdavant del club", assegura.