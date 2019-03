Neix Més que un Llaç, una plataforma perquè el Barça utilitzi el llaç groc en la seva imatge corporativa

Tot just quan fa un mes que està en marxa el judici del Procés, una cinquantena de personalitats han signat un manifest i han engegat una plataforma perquè el Barça adopti el llaç groc en la seva imatge corporativa, perquè "el club mostri el seu suport i a la vegada faci d’altaveu de la situació injusta que viuen els empresonats, exiliats i confinats que van promoure i defensar el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre". La plataforma, amb el nom Més que un Llaç, s'ha donat a conèixer aquest dimarts i pretén que el club es plantegi la possibilitat de fer un referèndum entre els seus socis per decidir si l’entitat blaugrana hauria de situar el llaç groc en la seva imatge i comunicació corporativa.

Avui que fa tot just un mes que ha començat el #JudiciProcés, engeguem la campanya #MésqueunLlaç per demanar que el Barça es posi el llaç groc i doni suport als presos per tornar sent més que un club. Aquest és el vídeo de campanya pic.twitter.com/j3lIwlosoU — #MesQueUnLlaç (@mesqueunllac) 12 de març de 2019

En el seu manifest, Més que un Llaç recorda que el Barça és "un dels altaveus internacionals més potents que té Catalunya", i per això proposa al club accions com dibuixar un llaç groc a la tercera graderia del Camp Nou, just damunt d'on ara hi ha el lema 'Més que un club', fer visible el llaç en les rodes de premsa dels portaveus de l’entitat, en les xarxes socials i en el marcador electrònic durant els partits a l'estadi, i al Palau Blaugrana, mantenir una cadira buida a la llotja amb un llaç groc al respatller (com ja passa al Parlament de Catalunya), així com promoure partits amistosos i activitats solidàries per recaptar fons per als presos i exiliats.

Des de la plataforma expliquen que no cal que ser soci del Barça per signar el manifest i ofereixen la possibilitat de col·laborar-hi, ja sigui fent un donatiu o ajudant a recollir firmes. El músic Quico Pi de la Serra, el diputat del Parlament de Catalunya Ferran Civit, els escriptors Màrius Serra i Roger Vinton, els periodistes Lu Martin i Carles Costa, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Ciurana i l'activista Liz Castro, entre altres personalitats, han signat el manifest.