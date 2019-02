Neymar serà jutjat a Madrid per corrupció i estafa

L'Audiència Nacional ha desestimat els recursos presentats per Neymar i jutjarà finalment el futbolista brasiler per corrupció i estafa. La interlocutòria, que ha avançat la cadena SER, confirma que Neymar s'ha d'asseure al banc dels acusats per la presumpta ocultació del preu real del seu traspàs entre el Santos i el Barça.

El text fa referència a l'"enjudiciament de la causa oberta contra el jugador, els seus pares i empresa familiar, el FC Barcelona, Alexandre Rosell i Josep Maria Bartomeu, el Santos CF i el seu ex vicepresident Odilio Rodrigues per presumptes delictes d'estafa impròpia, en la modalitat de simulació contractual, i corrupció entre particulars dels que és acusat per la Fiscalia i per l'acusació particular de DIS".

L'Audiència justifica que té "plenes competències" perquè el judici sigui en territori espanyol al·legant que el Barça és, a efectes jurídics, un club espanyol. També per la suposada participació tant del president (Rosell) com del vicepresident blaugrana (Bartomeu), en aquell moment. I que, poc després de cometre's el presumpte delicte, Neymar passa a tenir residència espanyola.

Aquest judici forma part del cas Neymar 2, diferent del primer cas Neymar -que es va tancar amb un pacte entre la justícia i el Barça, on el club es declarava culpable-. S'origina quan l'empresa brasilera DIS, que tenia el 40% dels drets de Neymar, s'assabenta que el preu del traspàs va ser molt superior al que li havien dit inicialment. I, per tant, hauria d'haver cobrat molts més diners dels que en realitat va rebre.