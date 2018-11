Nike presenta una samarreta especial per celebrar els 20 anys de col·laboració amb el Barça

260x366 La samarreta especial de Nike / NIKE La samarreta especial de Nike / NIKE

Nike ha presentat una samarreta especial per celebrar els 20 anys de col·laboració amb el Barça. Es tracta d'una equipació molt especial, no només perquè se n'ha fet una tirada limitada, sinó també perquè barreja tots els dissenys que la multinacional nord-americana ha fet per a la primera samarreta de l'equip blaugrana durant aquestes dues dècades.

Aquesta samarreta no es lluirà en cap partit oficial i estarà a la venda a partir del 21 de novembre.