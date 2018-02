Operació salvar el soldat Dembélé al Barça

Ousmane Dembélé va escalfar amb intensitat durant uns minuts a la banda de Stamford Bridge, però, un cop Messi va marcar l’empat, la seva mirada era la de qui sap que no jugarà. A pocs minuts per al final, Valverde, de manera seca, va donar l’ordre: “Que entri l’André”. I el Barça va fer tot just dos canvis, mentre Denis Suárez, que ha anat perdent pes, i Dembélé caminaven cap a la banqueta. Al final del partit el francès va abandonar la zona mixta per atendre els mitjans, improvisada sobre la gespa del camp, escoltant música, tot seriós. De nou, no havia jugat ni un minut. I Valverde, just en el mateix moment, argumentava la seva suplència afirmant que en un partit com aquell contra els homes d’Antonio Conte no volia fer experiments.

Prudència al Barça

Paciència. Al Barça aquesta paraula es repeteix un cop i un altre. El discurs està estudiat però també ben argumentat. El Barça continua recordant que el preu pagat pel jugador no ha de ser un llast que impedeixi que triomfi, ja que va ser el primer gran fitxatge fet pel club després que el PSG trenqués totes les normes establertes fins ara amb Neymar. “És una inversió sobretot de futur, un jugador jove que creixerà, però no el podem jutjar per aquest preu. Va ser un estiu diferent en què va caldre prendre decisions”, diuen des del Barça defensant la gestió d’un Valverde que, després d’anar fent proves durant els primers mesos, ja ha vist prou coses per poder treure les seves conclusions. I una és que Dembélé és una aposta de futur, però no pot ser exposat ara. I menys en un escenari com el del camp del Chelsea. “Ho heu vist, jugaven amb vuit homes dins de l’àrea, semblava un partit d’handbol”, es queixava Ivan Rakitic, que en ser preguntat per l’absència del francès deia: “Ha patit lesions i necessita temps, però, en un partit així, quan els rivals defensen tan bé, la clau és la paciència”, i donava a entendre que Dembélé, que com a gran virtut té la velocitat per atacar espais, també hauria patit per intentar obrir una defensa tan atrinxerada, que no hauria pogut córrer gaire. Dembélé és un especialista que requereix també partits ideals per al seu joc.

El segon fitxatge més car de la història del Barça, però, segueix sense tenir protagonisme. Des que es va recuperar de la segona lesió que ha patit, només ha jugat 28 minuts contra l’Alabès. En els dos últims partits, al camp de l’Eibar i el Chelsea, ni un sol minut. Entre l’arribada de Coutinho i la creació d’un equip titular regular en què el 4-4-2 ha guanyat protagonisme, Dembélé, que ha sigut titular en dues ocasions des que va debutar en un derbi contra l’Espanyol com a suplent, ha perdut protagonisme, en part per les dues lesions patides, en partits al camp del Getafe i la Reial Societat. El seu millor partit va ser contra la Juve al Camp Nou, a la Lliga de Campions, però, des de llavors, només ha topat amb problemes.

El Barça, però, encara ara un tram de calendari en què Dembélé podria tenir per fi la seva oportunitat. Els dos pròxims partits són contra el Girona i el Las Palmas, just abans de jugar-se bona part de la temporada contra el Chelsea i l’Atlètic de Madrid. Especialment en el partit de la jornada entre setmana de Lliga al camp dels canaris, el guió sembla ideal per a Dembélé, ja que Paco Jémez acostuma a oferir espais als davanters rivals i el Las Palmas necessita els punts, fet que hauria de permetre a Dembélé trobar els metres per exigir als laterals rivals fer curses llargues i demostrar el seu potencial. Al Barça, però, es protegeix el jugador recordant la pressió que té i que ha sigut una temporada complicada, intentant que les notes es posin la temporada vinent, no aquesta.

Des de França, però, tenen pressa, ja que veuen que podria perdre el tren del Mundial, si no aconsegueix guanyar ritme i començar a ser protagonista en un Barça que no sembla disposat a apostar pel seu estil vertical en partits complicats.