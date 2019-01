Ousmane Dembélé es lesiona en el seu moment més dolç

A Ousmane Dembélé no l’acompanya la sort. Quan semblava que l’extrem francès havia recuperat el seu millor nivell, després d’uns mesos de dubtes pel rendiment al terreny de joc i les polèmiques fora del camp, va caure lesionat contra el Leganés. Un esquinç al turmell esquerre el deixarà sense jugar unes quantes setmanes. Avui li faran més proves per determinar l’abast de la lesió, tot i que els primers pronòstics no són del tot optimistes, tal com avançava Catalunya Ràdio. Si es confirmen, es perdrà els quarts de final i les semifinals de Copa, i arribarà just per als vuitens de final de la Champions.

“Sé que és un esquinç, però no tinc ni idea de quant de temps estarà sense jugar. Esperem que no sigui excessiu”, deia Ernesto Valverde a la sala de premsa, creuant els dits perquè els pronòstics mèdics no fossin certs. L’entrenador era conscient que perdia una peça fonamental per trencar els partits i obrir defenses rivals, just com va passar contra el Leganés. Dembélé havia recuperat el feeling amb l’equip, era decisiu en atac, més compromès en defensa i millor en el joc col·lectiu. “Està en un gran moment de forma. És desequilibrant, sempre s’enfronta al rival, regateja, té velocitat per anar-se’n de qualsevol defensa... Hi perdem molt amb la lesió”.

I tot això no era fruit de la casualitat. L’arribada de Dembélé, fitxat a cop de talonari l’estiu del 2017 per cobrir la marxa de Neymar, havia generat molts dubtes a la cúpula esportiva i directiva del Barça. No per la seva qualitat tècnica, sinó perquè el jugador no tenia una actitud d’acord amb l’exigència professional del futbol d’elit. Després d’un primer curs marcat per la lesió que el va deixar mig any sense jugar, Dembélé va passar de puntetes per la segona meitat de la temporada, encara que va fer prou mèrits per ser convocat amb la selecció francesa, guanyadora del Mundial de Rússia.

El problema es va fer més gros aquesta temporada, en què el jugador va acumular reiterades faltes d’indisciplina, arribant tard a algunes convocatòries i no presentant-se als entrenaments. El club, amb la complicitat dels companys de vestidor, va optar per una estirada d’orelles pública. I el futbolista va reaccionar en positiu. Els últims mesos s’havia vist el Dembélé més centrat i participatiu, rematant-ho amb sis gols en els nou últims partits disputats. “Que estigués en el seu millor moment era cosa seva. És ell qui treballa, qui s’esforça. Tot el que li sortia a la gespa era per mèrits propis. I n’estem orgullosos, esclar”, afegia Valverde.

L’última gran exhibició va ser al Camp Nou contra el Leganés. Seixanta-vuit minuts de màgia que van comportar múltiples exclamacions a l’estadi. De fet, només ell va aconseguir aixecar del seient els pocs aficionats que havien anat al Camp Nou en una nit gelada de gener.

Sense Dembélé, Coutinho passa a ser el tercer davanter de l’equip, al costat de Suárez i Messi. A l’espera que es recuperi el francès, Valverde també haurà de confiar en el brasiler Malcom, un futbolista fitxat per 41 milions a l’estiu però que fins ara havia tingut un paper testimonial al primer equip del Barça.