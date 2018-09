El PSV marca l’inici de la desitjada Lliga de Campions

Amb la feina feta fins ara a la Lliga (quatre victòries en quatre jornades), el Barça d’Ernesto Valverde enceta una setmana en què, aquest dimarts, entrarà a jugar a la Lliga de Campions 2018-2019. Amb el record encara recent de l’eliminació el curs passat als quarts de final a mans de la Roma i la ferida d’haver de veure com el Reial Madrid ha alçat consecutivament els trofeus de les tres últimes lligues de campions, el Barça, amb Messi al capdavant, està decidit a no repetir els errors del passat més pròxim a la màxima competició europea de clubs.

El PSV holandès, que entrena l’exjugador blaugrana Mark van Bommel, serà la primera pedra en el camí cap a la consecució de la sisena Lliga de Campions de l’equip blaugrana. A priori, el conjunt holandès és el rival més dèbil d’un grup on també hi ha el Tottenham de Mauricio Pochettino i l’Inter de Milà. Però els holandesos arribaran molt endollats a Barcelona, ja que, com el Barça, lideren en solitari la seva respectiva lliga i han firmat un ple de cinc victòries. L’última va venir després d’una golejada escandalosa (0-7) al camp de l’ADO Den Haag, a la Haia.

En cinc partits disputats fins ara a l’Erividise, el PSV acumula 21 gols a favor i només tres en contra. Set gols més que el segon classificat, l’Ajax. Vuit d’aquestes dianes són d’accent llatí, ja que el migcampista uruguaià Gastón Pereiro i el davanter mexicà Hirving Lozano han firmat quatre gols cadascun, a més de repartir, també, dues assistències cadascun. De fet, Lozano, a qui el Barça va temptejar tímidament d’incorporar a l’equip aquest estiu, va contribuir amb dos gols a l’eliminatòria prèvia que els holandesos van haver de passar contra el Bate Borisov bielorús. Pereiro en va marcar un.

El mexicà i l’uruguaià, company de selecció del blaugrana Luis Suárez i amb qui va compartir titularitat en l’últim amistós de l’Uruguai contra Mèxic del 8 de setembre, són els principals puntals ofensius del PSV, juntament amb el jove holandès (té 20 anys) que juga com a extrem del planter, Steven Bergwijn, autor també de quatre gols a la lliga i d’un contra el Bate Borisov. Qui també hi voldrà dir la seva és el mexicà Erick Gutiérrez, fitxat pel conjunt holandès a les portes del tancament del mercat de fitxatges i que va debutar dissabte amb una assistència al seu compatriota Lozano (amb qui es va formar a les categories inferiors del Pachuca mexicà) i un gol. Tant Lozano com Gutiérrez tenen 23 anys: són talents joves al servei d’un PSV que sortirà molt motivat al Camp Nou, conscient de l’aparador que suposa jugar en aquest escenari.

Per la seva banda, Ernesto Valverde segurament alinearà el seu onze de gala després de donar descans (d’inici) a Sergio Busquets i Philippe Coutinho contra la Reial Societat dissabte. En el grup d’alt voltatge en què està immers el Barça, començar amb bon peu a casa és necessari.