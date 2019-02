Partit trampa en una setmana monopolitzada per la Copa

Després del desgast de la remuntada contra el Sevilla, i quatre dies abans de jugar les semifinals de Copa contra el Reial Madrid, el Barça defensa els cinc punts d’avantatge al capdavant de la Lliga contra un València (18.30 h, BeIN LaLiga) que està “en el millor moment de la temporada”. Almenys, a ulls d’Ernesto Valverde, que qualificava així la bona ratxa de resultats del conjunt xe. El València ha guanyat quatre dels últims cinc partits, també és semifinalista de Copa i en les últimes jornades s’ha reenganxat a la lluita per les posicions europees a la Lliga.

El tècnic blaugrana té clar que la competició de la regularitat és una prioritat a la temporada, però també ha de regular els esforços entre els jugadors. A banda de captar l’atenció dels seus futbolistes per jugar contra un rival que tradicionalment ha complicat les coses al Barça, ha de fer equilibris per no cremar l’equip abans d’hora i, sobretot, evitar riscos que puguin derivar en lesions musculars. Valverde va dir que “valorarà” l’estat dels que van ser titulars contra el Sevilla -l’equip de gala- i que, amb les peces que superin el test, faria “el millor equip possible”. Això es podria traduir en el fet que jugadors com Lenglet, Rakitic o Suárez, que són dels que acumulen més minuts, acabin seient a la banqueta d’inici i només surtin a jugar en cas d’urgència. En canvi, no hi serà segur Dembélé, que encara no està recuperat de la lesió al turmell i serà baixa.

El d’aquesta tarda pot ser un partit especial per a Jeison Murillo, futbolista que ha arribat cedit pel València en aquest mercat d’hivern i que té números de ser un dels titulars a l’eix de la defensa. Les rotacions de Valverde també poden afavorir que futbolistes com Aleñá o Malcom juguin d’inici contra el conjunt xe, en un partit en què el Barça buscarà la novena victòria seguida en Lliga.

Encara que el València també va jugar Copa entre setmana, els xe han tingut un dia més de descans -van jugar dimarts- i no hauran de disputar les semifinals fins dijous, un dia després. Això farà que Marcelino surti a competir amb el seu onze de gala, exceptuant Diakhaby, que complirà el primer dels quatre partits de sanció per l’expulsió contra el Getafe, i els lesionats Guedes i Kondogbia.