Paulinho, “beneficiós però confidencial”

El Barça ha confirmat que Paulinho Becerra ja és a tots els efectes jugador del Guangzhou Evergrande xinès, tot i que no ha volgut informar de la quantitat final del traspàs. El club assegura que ja ha rebut els diners del fitxatge, tot i que s’escuda en una clàusula de confidencialitat imposada pel conjunt xinès per no revelar la xifra total de l’operació. En qualsevol cas, sí que assegura que ha sigut una operació rodona que ha deixat una bona suma de diners a la tresoreria blaugrana.

“No podem explicar públicament aquestes xifres perquè formen part d’aquestes claùsules de confidencialitat, però l’acord és excel·lent per a les tres parts. Per al jugador, per al Guangzhou Evergrande i per al Futbol Club Barcelona”, deia ahir Josep Vives, el portaveu de l’entitat blaugrana després de la reunió de la junta directiva.

Tot i no fer públic el preu del traspàs, fonts del Barça expliquen que l’import és de 47,5 milions d’euros, dels quals 42 corresponen a la venda i 5,5 pel mig any de cessió. Això són 2,5 milions menys dels 50 que el mateix club havia assegurat a l’estiu, quan es va confirmar que Paulinho tornava al Guangzhou -club que el 2017 el va vendre al Barça- en condició de cedit i amb una opció de compra per aquest Nadal. Els diners que falten fins arribar als 50 s’haurien destinat a pagar l’agent del futbolista, que s’enduria una comissió del 5% del total de l’operació.

En qualsevol cas, el traspàs del migcampista brasiler ha deixat números verds i “molt positius” a la tresoreria, perquè deixa un balanç positiu de 17,5 milions als comptes d’aquesta temporada. Són el resultat dels diners ingressats menys els 30 milions que quedaven per amortitzar del seu traspàs, realitzat l’estiu del 2017.

“Neymar no ens ha trucat”

Vives, que no va donar detalls sobre les operacions en matèria de fitxatges que vol fer el club en aquest mercat d’hivern, sí que va aprofitar la compareixença per desmentir la informació d’ El Mundo que assegurava que el pare de Neymar havia trucat fins a cinc vegades al Barça per tornar. “Això no és veritat”, insistia el portaveu, que tampoc entrava en especulacions sobre si el retorn del brasiler era possible o no.

Neymar, fitxat pel París Saint-Germain l’estiu del 2017 a canvi de 222 milions d’euros, està buscant un canvi d’aires. El seu pare, que actua com a representant, s’ha posat en contacte amb diversos clubs per oferir els seus serveis. Un d’ells és el Reial Madrid, amb qui van conversar fa uns mesos, tot i que sense arribar a un acord definitiu.