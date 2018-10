Pep Guardiola reconeix que el seu Barça "només es dona un cop a la vida"

Pep Guardiola reconeix que els èxits que va aconseguir al capdavant del Barça entre el 2008 i el 2012 són fruit d'una connexió perfecta entre jugadors, club i entrenador que "només passa una vegada a la vida".

L'actual entrenador del Manchester City n'ha parlat durant el Festival de l'Esport de Trento (nord d'Itàlia), organitzat pel diari italià 'La Gazzetta dello Sport'. Veient les imatges dels seus èxits al Camp Nou ha comentat que sentia una barreja de "nostàlgia" i "alegria d'haver-ne gaudit".

"Les dues vegades que vam guanyar la Champions amb el Barça va ser amb set jugadors del planter, com Xavi, Iniesta, Valdés... que van entrar al club amb 7 o 8 anys. Era una combinació d'estrelles. Aquestes coses només passen una vegada a la vida", explicava.

"El club va tenir confiança en mi, que venia de les categories inferiors, i en jugadors que tenien afinitat. Teníem diners per comprar grans jugadors, i teníem el millor futbolista del món, amb diferència [Lionel Messi]", afegia.

L'entrenador català, que va conquistar dues Lligues de Campions, dos Mundials de Clubs, dues Supercopes europees, tres Lligues espanyoles, dues Copes del Rei i tres Supercopes d'Espanya amb el Barça, ha considerat que la "gran fortalesa" d'aquest equip va ser la constància. "D'aquí vint anys, si continuem llegint la nostra història en els llibres serà bo, alguna cosa haurem deixat".

Guardiola ha destacat el paper de Leo Messi, que ha definit com "un animal competitiu, ferotge" i que "odia perdre". "Si l'equip l'acompanya en els grans esdeveniments ell et marca la diferència. Ell i Cristiano Ronaldo porten 10 anys marcant 50 gols per any, és increïble. No és un any, és un any i més, més, més", rematava.