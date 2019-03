Piqué: "Estic rendint més amb el Barça durant la temporada perquè no vaig amb la selecció espanyola"

Gerard Piqué va reconèixer després del partit que Catalunya va jugar a Montilivi contra Veneçuela que no es penedia d'haver deixat la selecció espanyola. "La decisió de deixar 'la roja' ja està presa i no me'n penedeixo", va dir el central, que va afegir: "Vaig renunciar a la selecció perquè era el moment i perquè volia anar a prendre el sol una setmana fora d'Europa amb la família i desconnectar, que és el que he fet. Amb la selecció catalana vinc un dia a passar-m'ho bé amb els meus companys i l'endemà soc amb el meu club, no té res a veure l'una cosa amb l'altra". De fet, Piqué va atribuir a la càrrega més baixa de partits el seu rendiment aquest curs amb el Barça: "Estic rendint més amb el Barça durant la temporada perquè no vaig amb la selecció".

Sobre la càrrega de partits, el central barceloní va dir: "Hem de fer un pensament important, i no només per les dates FIFA, sinó per tot. És pels partits que arribem a jugar els futbolistes dels equips grans, que juguem cada dimecres i cada dissabte, per la pressió que això implica, per la responsabilitat de guanyar... i arribes amb la selecció i no et pots relaxar perquè també has de guanyar. Cal pensar en el jugador. Quan vegin que continuen carregant el calendari i que augmenten les lesions, es pensarà en el jugador i es reduirà el nombre de partits".

"Ho hauríem de fer més vegades"

"És una festa del futbol català i ho hauríem de fer més vegades", va dir després del partit a la zona mixta i als micròfons de TV3. "Tenim una selecció que la toca bé, una selecció jove a la qual li agrada disfrutar i tocar la pilota. Ha sigut un gran partit, guanyar Veneçuela està molt bé".

Sobre les absències, especialment la de Xavi, Piqué va reconèixer que els havien "trobat a faltar". "També Cesc i molts altres, però entenc totalment la seva situació. El millor és no arriscar-se i els que hi eren ho han fet molt bé", va apuntar.

Piqué també es va referir al seu gest de fer callar un sector del públic que llançava càntics contra Espanya. "Cal tenir respecte per damunt de tot. Hem de predicar tots amb l'exemple. La gent que anima l'equip és genial, però no s'ha de faltar al respecte".