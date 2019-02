Piqué: "Hem de millorar; si no, dimarts ho passarem malament"

El Barça no està acostumat a jugar malament. Els resultats són importants, però el com, la manera, és determinant. La dinàmica dels últims mesos genera dubtes al Camp Nou. A la graderia i al vestidor, que s’autoexigeix un futbol més col·lectiu, amb un mig del camp que s’imposi i que mani, com en les millors èpoques. Contra el Valladolid (1-0) no es va veure aquest Barça. El partit de vuitens de final de Lliga de Campions de la setmana vinent i les semifinals de Copa del Rei contra el Reial Madrid no deixen marge per a la relaxació. En el moment de fer autocrítica, Gerard Piqué va ser ahir el primer.

“No hem sigut el Barça que ens agradaria ser. Hem d’agafar confiança per dimarts. Hem de ser millors contra el Lió; si no, ho passarem malament”, va comentar el central. El seu discurs és el del vestidor. Carles Aleñá, titular, reconeixia al final del partit que la cita continental d’aquesta setmana ha influït en l’encert del Barça. “No hem fet un bon partit. L’equip ha estat una mica travat. Aquests partits sempre són difícils quan tens una cita tan important pocs dies després. La cosa més important era guanyar i sumar els tres punts”, va admetre el jugador, que intentava ser optimista. “El futbol són dinàmiques. A vegades les coses surten millor i d’altres pitjor. Si dimarts guanyem semblarà que tornem a estar bé”, va dir.