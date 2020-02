Piqué encén les alarmes just abans del clàssic

La situació de la plantilla del Barça és alarmant. L’equip es va plantar ahir a San Paolo amb només 14 fitxes de futbolistes del primer equip. La situació serà pitjor a la tornada, ja que Sergio Busquets -que va veure la tercera targeta groga en una acció innecessària del migcampista de Badia del Vallès- i Arturo Vidal -que va ser expulsat després de veure dues grogues en la mateixa acció: falta i disputa cara a cara amb el defensor portuguès del Nàpols Mário Rui- no seran al duel del Camp Nou. Les dues absències dels migcampistes són segures per a la tornada. Però en l’actualitat més immediata està per veure si Quique Setién podrà comptar amb Gerard Piqué, que ahir va acabar el partit lesionat.

Piqué, que va patir un cop al turmell esquerre als instants finals del partit, és l’últim a sumar-se a la llista de lesionats de la infermeria blaugrana. “Ara mateix no us puc dir què té, només que és un cop al turmell”, és tot el que va dir Quique Setién després del partit. El Barça té com a baixes de llarga durada Luis Suárez i, sobretot, Ousmane Dembélé, i, en períodes que oscil·len entre les tres i quatre setmanes de recuperació, Jordi Alba (que es va lesionar l’adductor de la cuixa dreta el 15 de febrer contra el Getafe) i Sergi Roberto (que es va fer una lesió molt similar a la del lateral de l’Hospitalet en l’entrenament de dilluns, tot just abans de viatjar a Nàpols).

Ahir el club no va comunicar l’abast de la lesió de Piqué, que va haver de ser substituït per Lenglet ja en els minuts afegits del final del partit. En un primer moment va semblar que Piqué podia patir una lesió greu, tot i que va acabar abandonant el terreny de joc pel seu propi peu, malgrat anar coix. La dependència del central català és tan alta que ja s’han encès les alarmes pensant que podria ser baixa contra el Madrid en el partit de diumenge al Santiago Bernabéu en què el Barça defensarà el liderat de la Lliga, que ara mateix ostenta amb dos punts més que el conjunt blanc.

Busquets critica la planificació

Busquets, que serà un dels absents a la tornada per sanció, va valorar les nombroses baixes que afecten l’equip i va enviar un dard dirigit a les altes instàncies del club. “Sabem que podíem tenir algunes baixes a la tornada, el Nélson [Semedo] i jo estàvem amonestats. L’Arturo [Vidal] també ha sigut expulsat... Malauradament no tenim una plantilla gaire llarga, per motius de planificació i també per les baixes que estem tenint. Ara s’hi ha sumat la del Geri [Piqué], però esperem que no sigui res greu i encara queden força dies per a la tornada i segur que podrem comptar amb ell. Però, vaja, haurem d’afrontar el que queda de temporada els que som i confiem passar aquesta eliminatòria a la tornada”, va dir el segon capità blaugrana. Busquets també va definir el gol encaixat com una jugada de “mala sort” després de la relliscada de Junior.

“Treballem amb el que tenim, ja no hi podem fer res”, va dir per la seva banda Setién. “A la tornada no jugarem ni amb 10 ni amb 9. Trobarem solucions per compensar les absències de Busquets i Arturo Vidal”. El tècnic blaugrana també va definir l’empat de just: “És un empat fora de casa, un bon resultat. Valoro molt la feina defensiva del Nàpols, amb 10 jugadors ficats a la seva àrea, tancant tots els espais. És cert que no hem generat ocasions. Era qüestió de paciència, i al final hem trobat el gol”.

Més que paciència, el Barça necessitarà un acte de fe per a les tretze jornades de Lliga que queden per al final de la temporada, començant per la visita al Santiago Bernabéu i amb tot en joc a la Champions.