Piqué: "L'estat de la gespa és una vergonya"

Gerard Piqué ha parlat a peu de gespa després de la victòria del Barça a Valladolid. El defensa ha valorat la polèmica del VAR, que ha anul·lat un gol a Luis Suárez i al local Keko, a un minut per al final: "No ha estat gol, i el VAR senzillament ho ha confirmat", ha dit.

El tercer capità blaugrana ha fet referència al mal estat de la gespa de l'estadi José Zorrilla: "El partit ha estat travat perquè l'estat de la gespa ha estat una vergonya. Si volem vendre el producte fora, primer hem de mirar com tenim les coses a casa. Volem anar als Estats Units, expandir la competició i tot, però això és una vergonya. No parlem de jugar a futbol o no. Això és perillós. És una vergonya. Espero que els responsables de tot això facin alguna cosa", ha valorat.

Valverde, satisfet amb el botí dels tres punts

Ernesto Valverde s'ha mostrat més tranquil, però en la mateixa línia. L'entrenador no és amic de polèmiques. Sumar els tres punts el tranquil·litzen i l'allunyen dels incendis. "Que la lliga estigui a aquest nivell i veiem gespes així és difícil d'explicar. La gespa ha condicionat el partit. No diré que ha estat l'únic condicionant, perquè el Valladolid ha presentat una bona pressió i han fet bé les coses. Era difícil mantenir-se dempeus. Patíem per si algun futbolista es lesionava. No ens ha deixat fer el nostre joc. Sembla increïble que es vegin coses així, amb la idea d'internacionalitzar la Lliga, que ens vegin a la Xina o als Estats Units. Hauríem de cuidar aquestes coses. Se suposa que s'intenta que tots els estadis compleixin uns mínims", ha assenyalat.

El estado del césped del José Zorrilla no reunía las condiciones mínimas exigidas para una COMPETICIÓN como @LaLiga, evidentemente se procede a abrir el expediente disciplinario correspondiente para depurar las responsabilidades. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 25 d’agost de 2018

Les queixes arriben a tots els estaments del Barça. El club presentarà una queixa formal per l'estat de la gespa a l'organització de la Lliga Santander en els propers dies, segons ha informat Catalunya Ràdio. El president de la competició, Javier Tebas, ha estat el primer en respondre a les crítiques, via Twitter: "L'estat de la gespa del José Zorrilla no reunia les condicions mínimes exigides per a una competició com La Lliga. Evidentment es procedeix a obrir l'expedient disciplinari corresponent per depurar les responsabilitats", ha comentat.