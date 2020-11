Piqué pateix una lesió esgarrifosa al genoll i surt del terreny de joc entre llàgrimes

Gerard Piqué va ser víctima ahir d’una terrible caiguda en què el pitjor diagnòstic podria ser una ruptura dels lligaments creuats al seu genoll dret. En una acció fruït de la intensitat i de la mala fortuna, Ángel Correa va caure damunt del genoll del central quan aquest just estava caient al terra després d’una disputa i un xoc amb l’atacant matalasser. El pes de Correa va fer que l’articulació del genoll de Piqué es doblegués d’una manera antinatural i, instantàniament, el defensor blaugrana va necessitar l’atenció de les assistències mèdiques entre gestos de dolor. Piqué va voler abandonar el terreny pel seu propi peu, visiblement coix i tapant-se la cara mentre feia una ganyota de dolor i se li escapaven les llàgrimes. Caldrà esperar avui a que passi més proves mèdiques per saber el diagnòstic, però la gravetat de l’acció podria fa pensar en el pitjor: es podria perdre gairebé tot el que queda de temporada. “Caldrà esperar a demà [per avui]. Estic preocupat per les lesions que estem tenint, que són moltes, amb aquest calendari tan atapeït”, va valorar Ronald Koeman.

Koeman no compta amb Umtiti

La lesió de Piqué despulla la mala planificació de la plantilla, en què només hi ha tres centrals amb els qual compti el neerlandès i, dels tres, únicament Lenglet està disponible. A l’espera del diagnòstic de Piqué, Koeman va revelar ahir que és poc probable que Araujo, lesionat al bíceps femoral, estigui disponible ni contra el Dinamo de Kíev dimarts ni contra l’Osasuna diumenge. Amb Umtiti, directament, ni hi compta. El francès segueix de baixa i només s’ha entrenat a estones amb el grup. De Jong serà el central d’urgència.

Sergi Roberto, amb molèsties musculars a la cuixa dreta, també va acabar el partit lesionat.