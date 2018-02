Piqué torna a treballar amb el grup: "Les sensacions són bones"

Gerard Piqué segueix en el procés de recuperació de la lesió al genoll dret, i aquest dijous ha fet un nou pas important. El central s'ha entrenat amb la resta de companys, que tornaven a la feina després de dos dies de descans. Thomas Vermaelen també ha pogut completar la sessió.

El futbolista es va fer mal al derbi de Lliga al RCDE Stadium i, tot i que va forçar per jugar el dijous següent a Mestalla a la tornada de semifinals de Copa contra el València, va descansar diumenge al partit contra el Getafe. Piqué pateix una elongació al lligament lateral extern, de la qual s'està recuperant correctament, segons ha confirmat.

Tot i que és una incògnita saber si dissabte podrà ser a l'onze titular al camp de l'Eibar, sembla que no hi haurà problemes perquè pugui jugar dimarts al camp del Chelsea, a l'anada dels vuitens de final de la Champions.

Sobre el partit, Piqué ha dit que "les expectatives són màximes", però ha reclamat prudència. "A l'entorn hi ha un ambient molt positiu i molt favorable, com si aquest any pogués ser fantàstic. Però s'ha de ser prudent. A un camp com el del Chelsea, tenir un mal dia et pot privar i passar d'un any que semblava fantàstic a un que no tant. Hem d'anar amb peus de plom".