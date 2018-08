Piqué: "És molt difícil trobar jugadors com Xavi i Iniesta, però conservarem l'estil"

Gerard Piqué, nou flamant tercer capità del Barça, ha parlat aquest dissabte en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa entre el Sevilla i el Barça d'aquest diumenge (22 h). "Les condicions no són les millors, anem a jugar al Marroc, a partit únic, però anirem a totes per donar el millor de nosaltres", ha dit del club andalús. Respecte a la seva capitania ha afirmat: "Estic content de ser un dels capitans, però res canvia, a seguir guanyant títols. No deixaré de dir el que penso". Piqué ha reiterat que la seva etapa amb la selecció espanyola ja s'ha acabat i que vol "centrar-se en el Barça": "Em va trucar Luis Enrique [el nou seleccionador espanyol], però li vaig dir que la decisió ja estava presa". El central blaugrana també ha dit que ha parlat amb el president Josep Maria Bartomeu el documental d'Antoine Griezmann i el seu fitxatge frustrat pel Barça: "Vaig parlar de moltes coses amb el president, que és molt pròxim. Ell ja sap com m'estimo aquests colors. No hi ha més".

Piqué també ha parlat dels nous fitxatges: "Han arribat jugadors de molt nivell. Molt competitius". No ha concretat si espera més fitxatges: "No soc els secretari tècnic". Preguntat pel debat de l'estil, ha defensat el fitxatge d'Arturo Vidal: "És molt difícil trobar jugadors com Xavi i Iniesta i amb Guardiola ja vam tenir futbolistes com Keita. L'estil es conservarà". Pel que fa als més joves, ha defensat que Riquin Puig i Miranda han de tenir oportunitats, i ha afirmat que el fet que els quatre capitans siguin de la casa "pot ser un missatge per donar confiança als jugadors de la casa": "Si es confia en els joves potser decideixen quedar-se tot i que rebin ofertes econòmicament millors". Preguntat per la Champions, ha recordat que és molt complicat però que "clar" que la volen guanyar, tot i que ha afirmat que "l'objectiu més important és guanyar la Lliga".

Respecte a la competència a la línia defensiva amb l'arribada de Lenglet, Piqué ha afirmat: "És un jugador que té bon peu i aportarà cames fresques, com la resta de cares noves. És molt important per poder guanyar títols que no siguem sempre 12 o 13 els que ho juguem tot, els nous ens ajudaran a repartir minuts i que siguem més els que ens sentim importants".