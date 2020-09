Pjanic: "El Barça només podrà tornar a tenir un gran futbol amb un grup sa i constant"

El Barça ha presentat aquesta tarda Miralem Pjanic per vendre una petita (molt petita) píndola d'il·lusió futbolística enmig de l'efecte dominó institucional que va començar a Lisboa amb el Bayern i que s'anima per moments amb el recompte oficial de la moció de censura a falta de 48 hores per al dia D per presentar les signatures a les oficines del Camp Nou. La roda de premsa de l'exfutbolista del Juventus centra l'atenció en la borsa del mercat estival i les dificultats per emprendre un canvi de cicle en l'era del coronavirus.

Pjanic ha complert amb el seu paper d'estar agraït, del discurs del somni, les il·lusions de la infància i l'obligació d'intentar guanyar tots els títols. "Jugar aquí és un orgull. Des de nen sempre ha estat un somni formar part d'aquest club. Estic molt content amb la meva carrera, des del moment de començar al meu fitxatge pel Barça. Aquest és un pas important. He vist la història del club només trepitjar el vestidor. És una gran oportunitat per a mi formar part d'aquest equip amb els altres grans futbolistes. Espero poder aportar el meu granet de sorra amb el meu joc i la meva experiència. El Barça ha estat un referent per a mi i per al futbol. Quan ets petit és una cosa irreal pensar en el Barça. El joc de l'equip ens ha fet feliç a tots, era el futbol que tots somiàvem. El somni era formar part d'aquell equip que va guanyar les Champions. Veurem què passa en el futur", ha comentat.

"Sortir del Juventus és molt difícil. És un club increïble amb un gran equip que m'ha ajudat a créixer. Crec que els futbolistes necessiten reptes. Era el moment de fer aquest pas. Feia temps que estava en contacte amb el club. M'hagués agradat venir aquí fa 6 anys, però el futbol és així, a vegades fa que arribés més tard. Jo sóc professional, he jugat a grans equips i sempre he respectat els meus equips. El Barça és el màxim del màxim", ha insistit, sense amagar la seva relació amb l'entorn del Camp Nou.

Projecte i la intenció de Koeman

El migcampista creu que el final de l'última temporada i l'eliminació a la Lliga de Campions no afecten a les aspiracions del projecte, entre l'optimisme i la sensatesa d'un jugador amb recorregut a la superelit europea. "Ha estat un any complicat per a tots per la pandèmia del coronavirus. Vam deixar de jugar durant dos mesos, no ha estat senzill. El que va passar a la Lliga de Campions doncs bé, va passar, són coses que passen. Els jugadors trobarem la motivació per canviar la situació. Vaig veure el partit. Són partits que passen. Durant la meva carrera he viscut aquest tipus de derrotes. Des de fora tot va anar contra el Barça. El covid no pot ser una excusa, però la situació de la pandèmia, d'aturar-se i tornar a competir, no és fàcil. Va ser una derrota important. Tot el grup té responsabilitat i jo estic disposat a ajudar. Tots som conscients que les coses no seran senzilles, el futbol és així, ara ens pressionaran. Ara hem de crear un grup sa i constant amb l'entrenador. Només així podrem tornar a tenir un gran futbol".

Pjanic ha demostrat ser un futbolista de perfil mediàtic baix en la seva primera compareixença com a blaugrana després de signar el seu nou contracte i fer-se l'habitual fotografia amb el número 8 culer que hereta d'Arthur Melo. Aposta per les dinàmiques de grup i la filosofia del treball rutinari per davant d'enaltir els individualismes. Leo Messi, però, és la petita excepció, especialment després de la seva 'no sortida' de les últimes setmanes. "He seguit tot el que ha fet Messi. No el veig en un altre equip que no sigui el Barça. No me l'imagino amb una altra samarreta. Leo és un enorme jugador. Jo el veig content. Per a nosaltres és importantíssim que segueixi amb nosaltres, és el millor de tots els temps. He pogut jugar amb Totti o Cristiano. Ha estat una sort jugar al costat de futbolistes així. Ha estat un exemple admirar els millors. Ara poder compartir vestidor amb un extraterrestre serà bonic. Jo vull passar-m'ho bé. Tots els jugadors de la plantilla serem importants. Crec molt en l'esperit del grup per aconseguir els objectius", ha comentat.

651x366 Pjanic després de signar el seu nou contracte al Camp Nou / FC BARCELONA Pjanic després de signar el seu nou contracte al Camp Nou / FC BARCELONA

El bosnià ha explicat que sí ha tingut contacte amb Koeman, però que encara no han parlat de futbol, d'expectatives i de rols sobre la gespa. La seva idea és ajudar l'equip, més enllà de l'esquema i la posició. "He parlat amb Koeman dues o tres vegades, primer per veure com funcionava tot. És un entrenador que ha demostrat moltes coses durant els últims anys. Ara espero afegir-me al grup i entrenar-me amb tots. Ja veurem com em vol utilitzar. Serà important que juguem tots. Jo estic a la seva disposició, a jugar amb doble pivot o tres migcampistes. He jugat a les tres posicions del mig del camp, m'adaptaré al que calgui", ha dit.

El seu positiu per coronavirus ha retardat la seva integració en el projecte. Assegura que es troba recuperat i que aquest dimecres se sumarà a la rutina d'entrenaments. "No ha estat agradable donar positiu. En aquests moments no saps on pots contagiar-te del virus. Jo em sentia bé. Em vaig quedar a casa, he estat treballant sol a casa al gimnàs. Estava en contacte amb l'staff tècnic. M'hagués agradat estar aquí, però havia de respectar la quarantena. A partir de demà ja formaré part del grup i a veure si dissabte al Camp Nou tinc els meus primers minuts. Jo em trobo molt bé, cada dia millor. Estic estudiant castellà per poder comunicar-me amb els companys", ha assenyalat.

Les operacions del mercat

Ramon Planes ha tornat a assumir el rol de portaveu de la secretaria tècnica i, per extensió, de la Junta Directiva per analitzar la situació del projecte esportiu a falta de moviments en l'escenari de les entrades i les sortides. Pjanic és la punt d'un gran iceberg. "És un jugador molt contrastat, un migcampista amb molta qualitat. El Barça el seguia des de fa molt de temps. Creiem que té les qualitats personals i futbolístiques per al repte del Barça. És un somni per a ell. Ens pot aportar moltes coses. Entén molt bé el joc, és polivalent. En aquest moment de gent jove i d'experiència, ens pot aportar molt. Estem molt contents de la seva arribada", ha comentat abans de repassar les diferents carpetes obertes de la secretaria tècnica.

La més evident és la de les ventes de Luis Suárez i Arturo Vidal que podrien tancar-se en les properes hores. "Luis és un jugador important per al Barça, ho ha estat durant els últims anys. Crec que hem de respectar a aquests futbolistes. Després del que va passar a final de temporada estem en un procés de canvi amb un nou tècnic i noves idees, aquesta és la idea. La cerca d'un davanter és un fet públic. És cert que la negociació perquè marxi Arturo s'està avançant. Volia aprofitar per donar-li les gràcies per tot el que ens ha aportat. És un gran jugador i una gran persona, amb un cor molt gran. El procés de negociació s'està fent, per tant no puc parlar de xifres", ha comentat.

El missatge del principal responsable de la parcel·la directiva del Barça sembla clar: aquest mercat de fitxatges té (i tindrà) estriccions. Un argument que sona a posar-se la bena abans de la ferida. "El mercat finalitza el 5 d'octubre. Poden passar moltes coses. La secretaria tècnica, com és la seva feina, està treballant des de fa mesos en la millora de l'equip, en la nova etapa de l'equip amb una combinació entre gent jove i experiència. Els resultats es veuen a l'estiu. No tothom pot jugar en un equip tan gran com el Barça. El Barça sempre ha d'aspirar a tenir els millors futbolistes del món. Estem veient que el mercat està molt restringit. Hem de ser molt conscients dels objectius que volem. Reconec que les sortides i les entrades estan vinculades", ha dit.

Planes ha admès públicament que el Barça busca un central de cara a la propera temporada per completar la rotació de Piqué, Lenglet i Araujo, a l'espera de resoldre la situació de Samuel Umtiti, amb el pitrall de transferible. Eric Garcia és una de les opcions que contempla la directiva. "Tenim la idea d'aconseguir un jugador que ajudi a la part defensiva. Eric Garcia és un gran jugador que es va fer a casa. Estem valorant diferents opcions que no han sortit a la llum. Darrere d'aquest mercat difícil hi ha la idea de voler construir un equip amb il·lusió i jove. L'Eric compleix aquest perfil", ha analitzat.