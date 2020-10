Pjanic: "Vull jugar contra el Juventus"

Miralem Pjanic s'enfrontarà aquest dimecres al que va ser el seu equip les últimes quatre temporades, el Juventus. "Enfronto aquest partit amb molta il·lusió, per tota la gent que conec aquí i que aprecio, però ara soc jugador del Barça", ha dit el migcentre bosnià. Pjanic, que es va incorporar tard als entrenaments per haver estat contagiat de coronavirus, ha admès que espera jugar aquest dimecres contra el conjunt italià. "Ja estic bé i esclar que vull jugar -ha reblat-. I espero seguir-ho fent en un futur", ha afegit.

Fins ara, Ronald Koeman ha optat per Sergio Busquets i Frenkie De Jong com a titulars al doble pivot del seu 4-2-3-1, però Pjanic no tira la tovallola. "Soc en un gran club, com és el Barça, i és normal que hi hagi competència. També podem jugar els tres junts, però això ja depèn de l'entrenador. Jo el que puc fer és entrenar dur -ha defensat l'exjugador del Juventus-. És un sistema nou i m'hi he d'adaptar. També he canviat de lliga, és un nou campionat. Faré el màxim per ajudar el meu equip, tal com vaig fer a la Juve", ha explicat també el bosnià.

Pjanic, que el curs passat va jugar al costat de Cristiano Ronaldo, ho fa ara amb Leo Messi. "És un jugador increïble. Dels millors que hi ha, si no el millor. És una gran oportunitat poder jugar al seu costat -ha valorat el futbolista blaugrana-. No m'ha explicat res en concret sobre la rivalitat amb Cristiano", ha afegit el migcampista respecte a la disputa entre l'argentí i el portuguès que ha marcat l'última dècada futbolística.