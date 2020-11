D'un museu a mítings virtuals: els candidats preparen la campanya més atípica a les eleccions del Barça

No costa gaire imaginar-se que aquestes eleccions a la presidència del Barça seran les més atípiques de la història del club. Almenys, de la recent. No només s'haurà de votar enmig d'una pandèmia, sinó que la campanya també estarà marcada per les mascaretes, les restriccions d'aforament, el gel hidroalcohòlic i la prohibició taxativa de fer allò que tant agrada als candidats: donar la mà. Un reguitzell d'inconvenients que necessiten solucions imaginatives: des de convertir la seu electoral en un museu a fer mítings per internet, a l'espera que tornin a obrir les portes els locals per fer presentacions al públic.

Són dies de càlculs a les precandidatures. Totes estan pendents de la data final de les eleccions. La gestora, presidida per Carles Tusquets, es va comprometre a convocar-les abans de Nadal per tal que es votés -40 dies després- la segona quinzena de gener. Però no va donar més pistes. Els que opten a la presidència treballen amb la tesi que els comicis seran el 17 o el 24 de gener. Ara bé, algunes veus provinents del Camp Nou especulen que es podria arribar al mes de febrer. Un escenari que, per ara, el club desmenteix.

Entre els que opten a la presidència hi ha dos bàndols: els mediàtics i els que encara s'han de donar a conèixer entre una part de l'electorat. L'expresident Joan Laporta i els excandidats Agustí Benedito i Toni Freixa ja són coneguts per la massa social blaugrana. En canvi, no tothom sap qui són Xavi Vilajoana o Emili Rousaud, encara que hagin estat directius de Bartomeu. Una cosa similar passa amb Víctor Font i Jordi Farré, tot i que en el seu cas hagin guanyat protagonisme perquè porten anys madurant el seu projecte, perquè se'ls pugui associar a noms com Xavi Hernández o perquè s'hagin popularitzat arran de la moció de censura.

Visibilitat i temps

Visibilitat i temps, dos factors clau en qualsevol cursa electoral. No és d'estranyar, doncs, que l'empresari Víctor Font hagi estat dels primers a començar aquesta precampanya, que ha dissenyat com una cursa de fons. Abans de la pandèmia havia recorregut bona part de Catalunya i, amb el covid-19, havia substituït els actes presencials per xerrades virtuals amb socis. La setmana passada va fer un pas més presentant el primer dels noms propis (Toni Nadal) que l'acompanyarien a la llotja del Camp Nou. Durant aquesta aturada de seleccions té previst anunciar-ne més.

Font fa trobades virtuals i Farré farà un petit museu a la seva seu

Jordi Farré, l'impulsor de la moció de censura que acabaria derrotant -per passiva- Bartomeu, també s'hi ha trencat les banyes. Com que durant les restriccions sí que es pot anar als museus, ha decidit construir-ne un de petit de temàtica blaugrana. Hi haurà trofeus, Champions, samarretes antigues o tanques i seients del camp de les Corts. Serà a la seva seu de Barcelona (Numància, 63), de dos pisos, on hi instal·larà també una sala de premsa, d'audiovisuals, de videoconferències i fins i tot un petit menjador per als convidats.

Vilajoana i Rousaud també estan preparant-se i han de fer el pas en qüestió de dies. Sobretot Vilajoana, que havia mogut fils per tenir una seu a la Rambla i presentar-se aquesta mateixa setmana en format virtual. Per la seva banda, Rousaud, que encara no descarta una candidatura unitària, presentarà el seu projecte dijous a la Federació de Penyes. Per aquest col·lectiu hi passaran la majoria de precandidats, com Farré, que hi parlarà també dijous.

Mentre la majoria de precandidats ja remenen la cua, Laporta, Benedito i Freixa es miren els toros des de la barrera. Els tres asseguren tenir un projecte madur i treballat, i coincideixen en dir que adequaran l'estratègia en funció de la data electoral. Sobretot Benedito i Freixa, que ja van anunciar públicament que es presentaven i que no tenen pensat fer cap més moviment -a banda de reunions internes- fins que se sàpiga quin dia es votarà. Laporta també va per aquest camí tot i que des de la seva candidatura no descarten presentar-se durant aquesta aturada de seleccions. De l'expresident n'ha transcendit que farà una revolució a l'equip directiu i que afrontarà aquesta campanya amb la lliçó apresa del 2015, quan les presses i la improvisació el van deixar sense opcions de victòria.