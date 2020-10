El Sevilla, primera prova de foc a la solidesa del Barça de Koeman

El Barça de Ronald Koeman se sotmet aquest diumenge (21 h, Movistar+ La Liga) al primer assaig de gran voltatge contra el Sevilla per iniciar les anàlisis en temps real i les lectures migterministes. Les victòries contra Vila-real i Celta van estrenar una dinàmica que semblava poc probable setmanes enrere amb Leo Messi i Josep Maria Bartomeu vivint un dels pols de la història barcelonina. La pilota ha tornat a rodar per a Messi i l'argentí ha posat el seu compromís al servei del projecte de Koeman. "No tinc ni una queixa cap a Leo Messi. Des del primer dia que ha entrenat bé. Des de fora sempre l’havia vist com el millor del món i ara el puc veure als entrenaments. Està totalment compromès i actuant com a capità", ha afirmat el tècnic sobre l'estendard del seu equip.

Koeman necessitarà Messi endollat contra el Sevilla, que és un dels sostres de la competició. S'ha convertit en un aspirant al títol domèstic per donar continuïtat a un bloc guanyador. És la vessant positiva de les conseqüències del coronavirus i el seu impacte en el mercat dels grans competidors, especialment a la Lliga espanyola: el Reial Madrid s'ha limitat a quedar-se Odegaard després de la seva cessió a la Reial Societat; l'Atlètic de Madrid s'ha aprofitat de les rebaixes estivals per aconseguir un davanter centre titular a cost de préstec bibliotecari i el Barça segueix pendent de quadrar números mentre intenta minimitzar les mancances de l'equip. La prioritat passar per reforçar l'eix de la defensa i això significa fitxar Eric García. " Treballarem fins a l’últim dia. Ens agradaria comptar amb aquest jugador, però no puc comentar res més. Tant de bo el puguem fitxar, però sabem que la situació econòmica és complicada", ha explicat Koeman.

Koeman: "Si Dembélé està descontent que parli amb mi"

L'immobilisme ha fet que el Sevilla faci bona la dimensió de vigent campió de l'Europa League, amb un any més d'experiència i l'única baixa sensible de Sergio Reguilón en direcció a la Premier. Diego Carlos, Lucas Ocampos, Jules Koundé, Jesús Navas, Fernando Reges, Suso, Joan Jordán i 'el mudo' Vázquez continuen. Monchi ha mutat de 'scouter' fi a psicòleg familiar per accentuar l'estabilitat del projecte. És la novetat en l'èxit d'una secretaria tècnica que treballa amb unes normes molt específiques. Flexibilitzen el ventall de les apostes per futbolistes de tall discret perquè el risc econòmic és mínim i el marge per justificar les operacions en el mercat del Sevilla és generós.

Araujo, titular amb Piqué

El fitxatge d'Ivan Rakitic pel Sevilla compleix punt per punt la definició d'operació ben ordenada, amb la paella pel mànec. El migcampista croat va sortir del Camp Nou per heretar el rol d'imprescindible d'Ever Banega. Canvi de pantalla radical que convida a debatre sobre la capacitat blaugrana d'optimitzar els seus futbolistes. El primer encert de Koeman és haver definit rols en una plantilla acostumada a viure d'inèrcies i del pes del dorsals. Els onzes eren més costumistes que de gala, les convocatòries un tràmit i les rotacions definides per la piràmide de jerarquies. Ara l'equip sembla que, per fi, viu una mutació amb cares noves joves: Ansu, Trincao, Pedri, Dest... Faltarà veure l'aposta pels jugadors de la casa. Ronald Araujo, amb Clément Lenglet sancionat, farà parella avui a l'eix de la defensa amb Gerard Piqué.

Els primers partits de Lliga dibuixen un pla més professional. Hi ha un raonament tècnic (i per tant personal) darrere de les decisions de l'entrenador neerlandès. Juga qui encaixa i qui aporta, sempre de moment. Pedri i Trincao tenen més minuts que Dembélé perquè afegeixen un plus de lectura de joc i i de sacrifici defensiu que el francès no té entre les seves virtuts. Canari i portuguès són importants amb el pitrall de dotzè, tretzè o catorzè jugador. Una plantilla professional ha de tenir marge per a especialistes, jugadors que brillen en un guió de partit tipus i joves que són potencials cracs a tres o quatre anys vista que ara per ara donen sentit al terme fons d'armari.

Munir El Haddadi va sortir del Barça perquè buscava minuts i reconeixement. Va ser un primer Rakitic. El conjunt blaugrana no va creure en ell com a pla B i el va deixar marxar a canvi d'un milió d'euros sense tenir un substitut clar. Munir compta per a Lopetegui (titular o suplent) mentre que Koeman cada cop té més coll avall que les collades arques del club fan que el fitxatge de Memphis Depay estigui encallat. Si no hi ha més sortides, és complicat que hi hagi més arribades. L'últim en arribar ha sigut Dest. Koeman espera que el futbolista tingui la documentació vàlida per poder-lo incorporar aquest mateix diumenge a la llista de convocats. El tècnic blaugrana ha destacat que el seu fitxatge serà bo per afegir competència a Sergi Roberto. Vol tots els seus jugadors endollats.