Prohibit fer negoci amb el Barça-Madrid

Carrers buits, bars tancats, comerços a mig gas... Aquest dissabte a la tarda, i en general durant tot el dia, el barri de les Corts hauria de ser un bullici, però semblarà estar de dol. Serà un Barça-Madrid diferent, trist, sense ànima, a porta tancada i en una ciutat semiconfinada pel tancament forçós dels establiments de restauració. El futbol no només perd romanticisme: el negoci que s'ha organitzat al seu voltant també deixa de tenir sentit. El Barça i Barcelona deixen escapar molts milions en un clàssic disputat en plena pandèmia. Perquè un Barça-Madrid (o un Madrid-Barça) és molt més que 90 minuts de futbol. Però... quant més?

El Barça deixa d'ingressar més de 6 milions d'euros

Resulta molt difícil quantificar l'impacte econòmic d'aquest duel. Mai se n'ha fet un estudi concret, englobant els ingressos de les entrades i la restauració al Camp Nou, i també el que es genera als comerços al voltant de l'estadi, a la botiga del club, als bars d'arreu del país o als hotels on s'allotgen els turistes, entre d'altres. "Segur que ha de ser multimilionari", s'aventuren a dir des de l'entitat blaugrana. Ni tan sols el club pot precisar quants diners deixarà d'ingressar. En el partit de la temporada passada de Champions, contra el Nàpols, que finalment es va disputar a porta tancada, el Barça va estimar que deixava d'ingressar uns 6 milions en tots els conceptes (entrades, llotges vip, restauració i botiga). Aquest cop, com que els tiquets es venen a un preu superior, calculen que la xifra "seria fins i tot més elevada". A part, s'hi afegeix la compensació que el club haurà de fer als abonats per haver-se perdut el partit. I també podria donar-se el cas que els patrocinadors exigissin una compensació, ja que, sense públic, hauran perdut visibilitat.

Un partit així et permetia ingressar tants diners com en 15 dies Isaac Bar Tres Copes

En surt perjudicat gairebé tothom. "Un dia de partit el bar està ple de gent hores abans del partit. I el dia del Madrid cal demanar molts barrils de cervesa. A vegades, un partit així et permetia ingressar tants diners com en 15 dies", comenta l'Isaac, del Bar Tres Copes, un dels pocs que dimarts, el dia del Ferencváros, estava obert. Al costat, en un restaurant xinès que prepara menjar per emportar, en Liu parla de "ruïna". "En un dia de partit estem hores i hores sense parar. Ara ens arriben unes dues o tres comandes per sopar". I com ells, tants d'altres. A Catalunya no es podrà veure el partit en cap bar ni restaurant. Tampoc a les penyes –si no és d'amagatotis–, per la prohibició d'ajuntar-se més de sis persones. L'únic punt de negoci seria amb el menjar per emportar, però, tenint en compte que el partit és a les quatre de la tarda, no està previst que es demanin gaires pizzes a domicili.

El Barça-Madrid de Miami

Els Barça-Madrid s'han disputat en gairebé totes les competicions possibles i, també, en els amistosos. El 2017 van ser els protagonistes d'un duel a Miami, durant la gira de pretemporada als Estats Units. Uns dies després del partit –que van guanyar els blaugranes per 3 a 2–, els promotors van arribar a assegurar que l'impacte econòmic havia sigut d'uns 1.000 milions de dòlars, comptant els ingressos directes i els indirectes com a conseqüència de la publicitat que s'havia fet de la ciutat.

Miami va quantificar que l'impacte del clàssic havia sigut de 1.000 milions de dòlars

Tot i que la xifra és molt cridanera, no és equiparable a un clàssic jugat en territori català ja que en aquell partit es van donar un seguit de condicionants. D'entrada, que es van vendre el 100% de les 65.326 entrades del Hard Rock Stadium. Com que, a diferència del Camp Nou o del Bernabéu, no hi havia socis abonats, i les entrades es venien més cares que aquí, amb això es van facturar uns 40 milions. A més, un 75% dels tiquets s'havien venut a fora de la ciutat, per la qual cosa calculaven l'arribada d'uns 40.000 visitants, bona part dels quals van fer nit a la capital de Florida. En qualsevol cas, queda demostrat que un clàssic genera moltíssims diners, el dia partit, els dies anteriors i també els dies posteriors.

En comparació, l'impacte de la F1 és de 163 milions

A nivell local, l'únic que podria assemblar-se a un clàssic és la cursa de Fórmula 1, que en les èpoques de bonança podia arribar a reunir fins a 100.000 espectadors a Montmeló. L'últim informe, del 2018, parla de 163 milions d'impacte econòmic, directe i indirecte. De totes maneres, cal tenir en compte que la F1 té menys audiència televisiva (100 milions d'espectadors, per 650 el futbol) i que és un esdeveniment de tres dies (si bé una part notable dels assistents només s'hi desplacen el dia de la cursa).