Què ha canviat en Coutinho?

Philippe Coutinho ha tornat d’Alemanya com a campió de la Champions i sabent que Ronald Koeman comptava amb ell per jugar en la seva posició predilecta: la mitja punta. Els ingredients perquè el brasiler pugui gaudir d’una segona vida a Barcelona estan servits, i el futbolista, que tornarà a disputar un clàssic de Lliga al Camp Nou dos anys després del 5-1 del 2018 en què va marcar, té aquest dissabte una oportunitat d’or per ser transcendent i demostrar que pot tenir una segona vida al Barça.

Coutinho vol canviar la imatge que va deixar al club des que va arribar el gener del 2018, en què en un curs i mig va anar dilapidant les il·lusions que el seu fitxatge havia generat. De fet, l’aterratge del brasiler al Barça va anar precedit d’una situació poc habitual pel que fa al traspàs d’un futbolista que tenia penjada l’etiqueta d’estrella. “L’estiu del 2017 Neymar ens va enganyar. Va marxar al PSG sense avisar-nos i ens va deixar en una situació molt complicada: amb poc temps per actuar al mercat i amb tots els clubs sabent que acabàvem d’ingressar molts diners. Vam insistir per Coutinho, però el Liverpool tenia unes pretensions molt altes. Al mercat d’hivern, com que ja havíem tingut més temps per treballar el seu fitxatge, el vam poder portar a Barcelona”, recorda a l’ARA un directiu que llavors va estar en la primera línia de les negociacions per fitxar-lo.

“El jugador i la seva família hi van contribuir molt, però les primeres pretensions del Liverpool eren inassumbiles. Ja havíem negociat anys abans amb ells per Luis Suárez i en un primer moment ens n’havien demanat 94 milions d’euros! Els hi vam haver de recordar que els primers mesos de competició Suárez no podia jugar perquè estava sancionat”, explica la mateixa font. L’uruguaià va fitxar el 2014 a canvi de 81 milions d’euros. El brasiler ho faria el gener del 2018 a canvi de 160 milions, 120 fixes i 40 en variables. “El fitxatge de Neymar havia rebentat el mercat”, recorda la font consultada. Precisament, Luis Suárez va ser un pilar per l’arribada de Coutinho a Barcelona, ja que “mantenien molt bona relació” de l’etapa que havien compartit al Liverpool i “tant ell com Messi li van buscar casa a Castelldefels, al costat d’on vivien ells”.

Ni relleu de Neymar ni d’Iniesta

Les peces del puzle perquè Coutinho encaixés al Camp Nou semblaven clares: el futbolista volia venir, tenia el vist-i-plau dels pesos pesants del vestidor i el club el volia fitxar. Però després d’un primer mig curs d’adaptació, sense poder competir a la Champions, el brasiler va començar la temporada següent com a titular, però es va anar empetitint fins a acabar rebent els xiulets de l’afició del Camp Nou, amb qui s’acabaria enfrontant l’abril del 2019 tapant-se les orelles després de marcar contra el Manchester United. Coutinho no encaixava ni fent de davanter al lloc de Neymar ni com a migcampista, en la vacant que havia deixat Iniesta. Amb Ernesto Valverde no va trobar el seu lloc a l’onze. Ara, amb l’esquema 4-2-3-1, Ronald Koeman li ha donat la batuta de la mitja punta. “És un jugador molt bo, però perquè pugui donar el màxim rendiment s’ha de començar per posar-lo al seu lloc”, va defensar el tècnic en una roda de premsa a principis de mes. “Ha après molt en l’etapa al Bayern Munic”, va afegir Koeman.

“Al Bayern Coutinho va millorar en dinàmica de treball. De fer servir els entrenaments per créixer i tornar a creure’s que és un futbolista preparat per jugar al màxim nivell. Si veus un entrenament del Bayern de Flick la intensitat és altíssima. Coutinho es va integrar bé en la dinàmica de l’equip i tenia el sentiment de pertànyer a un grup. Es va veure clar al tram final de la temporada, quan sortia a jugar endollat malgrat que no fos titular. Aquest és un punt clau en un futbolista que hem vist que a vegades perd la confiança amb facilitat”, explica Marc Mayola, analista especialitzat en la Bundesliga.

Que Koeman també estigui dotant de més intensitat els entrenaments del Barça i que hagi encomanat un rol concret a Coutinho són elements determinants per a la confiança del brasiler. “Una de les peces fonamentals en l’ecosistema d’un futbolista és tenir la confiança de l’entrenador. Ara torna a un vestidor que coneix, però amb noves normes i amb un tècnic que té una altra manera de fer i que confia en ell perquè jugui en una posició en què encaixa”, valora Marcela Herrera, professora de psicologia de l’alt rendiment a la Universitat de Vic.

També ha ajudat a reforçar la confiança de Coutinho que al Bayern, malgrat acabar el curs sense ser titular i jugant a la banda, va seguir sent útil. “Al tram final de la temporada, qui jugava de 10 era Müller i Coutinho era suplent, però entrava sovint per jugar d’11 amb llibertat per anar cap a dins i, així, fer la seva jugada característica d’anar-se perfilant fins a trobar el xut”, recorda Mayola. L’analista, però, determina que on millor pot encaixar el joc de Coutinho al Barça és a la mitja punta.

“Al Barça, amb dos extrems oberts”

“Al Bayern podia fer-ho bé jugant d’11 perquè arribaven amb molta gent a l’àrea rival. Davies omplia la banda quan Coutinho anava cap a dins, Lewandoski i Müller fixaven els centrals i Goretzka s’incorporava des del darrere. Això obria els espais que Coutinho necessitava”, explica Mayola. “En canvi, penso que el Barça hauria de jugar amb dos extrems ben oberts, com poden ser Ansu i Trincão, perquè obliguin els laterals rivals a defensar-los. D’aquesta manera obren els espais perquè Messi i Coutinho pugui entendre’s entre els migcentres i els centrals rivals”, argumenta Mayola sobre un onze on no veu lloc per a Griezmann.

Hi ha un últim punt que, tot i ser una desgràcia, pot jugar a favor de la nova aclimatació de Coutinho al Barça: el fet de jugar sense aficionats a les grades. “Sense públic, el jugador té menys factors de distracció i de quina és la percepció externa de les seves capacitats. És a dir, hi ha menys elements que el puguin distreure i fer-lo desconcentrar del que ha de fer en aquell moment del joc”, analitza Herrera.

Amb tot, sembla que els condicionants perquè Philippe Coutinho pugui encaixar al Barça els té a favor. Ara depèn del futbolista. Si s’adorm, hi ha un noi de 17 anys anomenat Pedri picant a la porta.