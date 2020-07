Quique Setién: "La Lliga no està perduda"

Quique Setién, entrenador del Barça, ha analitzat en roda de premsa la situació de l'equip blaugrana, que dijous disputa la penúltima jornada de la Lliga contra l'Osasuna. "Intentarem guanyar el partit, aquest i el de diumenge. Independentment del que passi, la nostra obligació és exigir-nos al màxim. La Lliga no està perduda, pot passar qualsevol cosa, però està molt difícil. Hem tingut tres empats que ens han portat a aquesta situació. El Madrid està per davant i segurament ha fet millor les coses, han guanyat vuit partits", ha explicat.

"Si em sentiré responsable si el Barça no guanya la Lliga? Jo soc una part més i assumeixo la meva part de responsabilitat, però no totalment. Li donaria més mèrit al rival, al Madrid, que ho ha guanyat tot i és difícil", ha afegit. Segons Setién, "l'equip està cansat i ha perdut energia. No hem pogut fer rotacions que altres equips sí que han fet, però això és una situació puntual".