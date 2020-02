Quique Setién: "Caldrà unificar criteris, perquè hi ha decisions que no s'entenen"

Quique Setién ha definit la victòria del Barça al Benito Villamarín (2-3) com un partit "de mèrit". El tècnic ha celebrat la victòria i la versió futbolística del seu equip. "Em quedo amb moltes coses, no només amb el joc i el resultat. Hem de donar-li molt valor a la victòria, perquè l'hem aconseguit després d'un partit molt exigent. No vam superar l'eliminatòria però vam fer bé les coses. El Betis també ha plantejat un partit enormement exigent. Hi ha hagut moltes alternatives. Hem hagut de remuntar dues vegades i hem tingut la capacitat de seguir. Estic content amb l'esforç que ha fet l'equip", ha dit el tècnic en roda de premsa.

"La realitat és que pensàvem que el plantejament del rival seria diferent. L'hem hagut de canviar. Hem fet força bé la pressió. És cert que el Betis té jugadors molt bons, surten de la pressió amb relativa facilitat. Crec que hem fet bé les coses, hem recuperat pilotes i hem evitat que ells comencessin fàcil els atacs. Hem de donar-li molt valor a aquesta victòria. L'equip ha seguit mantenint la fe en la sortida de pilota. Té molt de mèrit, perquè en el nostre millor moment hem rebut el segon gol. No ens ha afectat, hem seguit treballant. En la segona part hem controlat el partit. L'objectiu prioritari és guanyar. No hem de centrar-nos en els rivals. L'altre dia ja vam fer un bon partit a Bilbao, que hauríem d'haver guanyat. Poc a poc seguim creixent", ha insistit.

L'entrenador del conjunt blaugrana ha analitzat el rendiment de la defensa amb molta generositat. No ha volgut assenyalar Samuel Umtiti, massa discret pel nivell Barça. "Jo crec que hem millorat força. Ja no rebem tantes ocasions. És cert que la nostra forma de jugar genera desajustaments. També hem de tenir en compte els rivals. Durant la segona meitat pràcticament no hem concedit més ocasions de gol", ha comentat.

Sobre l'actuació de l'àrbitre Sánchez Martínez i el no penal a Leo Messi ha comentat que "el problema no és el VAR": "Tenim una eina extraordinària que fa que el futbol sigui més just. Segurament encara sigui massa d'hora per exprimir el seu rendiment. Entenc que caldrà unificar criteris que ens ajudi a entendre moltes coses, perquè hi ha decisions que no s'entenen. Hi ha partits que es revisen unes jugades i un altre dia, la mateixa jugada, no es mira".