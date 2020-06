Quique Setién: "A mi el club no m'ha comunicat que Arthur marxa"

Quique Setién segueix aprenent a gestionar el calendari esportiu i l'actualitat de despatxos del Barça. El tècnic blaugrana ha valorat aquest divendres el partit del cap de setmana contra el Celta (17.00 h, Movistar+ LaLiga) amb el focus apuntant a Arthur i la seva marxa al Juventus en una operació que es podria tancar en les pròximes hores. "En principi compto amb Arthur. És un jugador que necessitarem, que serà important. Entrenarà amb nosaltres, viatjarà i tindrà opcions de jugar. Hem d'intentar que el soroll no l'afecti. En cas d'haver de jugar, que ho doni tot. Això que està passant és anormal. La realitat és que un jugador que es troba en aquesta situació ha de tenir clar que la temporada no ha acabat, que queden partits importants per disputar-se. Ell, com els companys, volen acabar bé, guanyar algun títol i deixar un bon record. Les circumstàncies que han passat ens han portat fins aquí. No dubto de la professionalitat dels jugadors", ha explicat.

El tècnic assegura que segueix comptant amb el migcampista brasiler perquè no té una notificació oficial de la seva sortida del club. "A mi el club no m'ha comunicat que Arthur marxa. Si això passa, hauré d'intentar que s'aïlli per deixar un bon record. Crec que és important a nivell personal, cal ser honest amb el club que et paga i el club que ha apostat per tu. Crec que ell ho compliria. Sobre les hipòtesis no comento res. Jo estic molt centrat en les coses que passen. És veritat que tinc comunicació amb l'àrea esportiva. No demano explicacions cada dia per la situació que vivim. No puc desgastar-me en coses que no sé si passaran o no", ha comentat.

Setién, però, ha deixat entreveure que la falta de continuïtat d'Arthur es pot explicar des del prisma futbolístic i de l'encaix en l'engranatge que proposa el nou staff tècnic: "No puc valorar Arthur en l'etapa que no va estar amb mi. En aquests mesos ha mostrat molt d'interès en les coses que hem pautat. Potser hauria necessitat més continuïtat. A vegades no és fàcil canviar coses d'un futbolista que altres entrenadors li han dit que estava bé. A vegades costa adaptar-se a aquesta situació. És possible que hagi necessitat més continuïtat, però et puc dir que va pel bon camí. Saber quan ha de jugar a un toc o a dos tocs són decisions que no són fàcils i que poden fer que sigui millor futbolista en un futur".

"Els entrenadors som una peça més de l'engranatge del futbol. Hem d'acceptar les coses. Ens podem queixar, els horaris, el VAR... en realitat no podem fer una altra cosa que seguir endavant i centrar-nos en els objectius. Les circumstàncies que hem viscut han fet que tot i això estigui passant. Per sort hem pogut acabar un campionat que perillava. Tot té una sèrie de conseqüències. Hi ha jugadors, parlo en general, no només d'Arthur, que fitxen per un club amb unes expectatives que finalment no fructifiquen. No sé si finalment passarà amb Arthur, però passa. Hi haurà aficionats que pensaran que és una bona oportunitat i d'altres que preferirien que seguís al club per la seva joventut. No sabrem si l'operació està ben feta o no", ha assegurat.

A l'espera d'una relliscada del Madrid

El mercat de fitxatges atura durant uns instants el moment del Barça a la Lliga (segon), a l'espera d'una relliscada del Madrid. "Segueixo convençut que el Madrid punxarà. És molt difícil que, fins i tot el Madrid o nosaltres, guanyem tots els partits d'aquesta recta final. Això és un joc que a vegades ens sorprèn. Ells estan en un bon moment, com nosaltres en moltes coses, però pot passar de tot. Jo confio que en algun moment s'equivoqui. Es poden fer molts números. A mi m'interessa pensar que és molt complicat guanyar tots els partits per com veiem la Lliga. És el que crec que passarà, després ja ho veurem", ha dit.

"Els dos pròxims partits són complicats, però qualsevol partit es pot complicar. Tots els equips tenim problemes per tirar endavant els partits. Entenc que haurem d'esperar a l'última jornada. Tots els equips voldrien defensar bé acumulant molta gent i atacar bé amb la pilota. El Celta intentarà fer-ho. No sé si ens els tres últims partits ha encaixat gols. Això és una bona senyal que ho està fent bé. En atac té molt de talent. Té jugadors que saben què fer amb la pilota i tenen la inspiració que els fan diferents. Ens poden complicar les coses. Serà un partit en principi difícil. Espero que guanyem amb dificultats", ha comentat, fent una radiografia del conjunt del sabadellenc Òscar Garcia.

L'exinternacional espanyol no ha volgut valorar la polèmica arbitral de les últimes jornades en els partits del Reial Madrid. Sí que ha parlat de noms propis de la plantilla del Barça com ara Riqui Puig, que segueix guanyant protagonisme des de la represa del campionat domèstic pel coronavirus. "Podria ser un bon moment per apostar per Riqui Puig com a titular. En aquesta situació tindrà més opcions que altres futbolistes. Abans també les tenia, fins i tot quan hi eren tots. Havíem considerat que no era el moment. Has d'anar analitzant les opcions i prendre decisions en funció de què creus que poden aportar en el partit. El Riqui ha progressat d'una manera important. L'actitud sempre ha estat excel·lent en el moment de treballar, però hi ha hagut coses que hem hagut de pautar perquè s'acostumi a les necessitats de l'equip. Hi ha hagut un període que ell s'hi ha anat adaptant. Últimament hem vist que ha donat un nivell en els partits i els entrenaments. Aquest és el camí, com el d'altres jugadors. El més important és que una vegada arribats a aquest punt ofereixin aquesta versió permanentment, perquè és la manera de tenir possibilitats de jugar tenint en compte que som al Barça", ha explicat, a més de recalcar que pren les decisions segons el seu punt de vista: "Hi ha tantes opinions que a vegades escolto, però hi ha altres qüestions que m'influencien més en el moment de prendre decisions. Analitzo què veig i què poden aportar els futbolistes. Aquestes reflexions les faig en la intimitat acompanyat de la gent que treballa amb mi. Entenc que la gent tingui una altra opinió, però al final haig de decidir jo".