Rafinha nega que hagi estat condemnat a pagar una multa a Adidas per incompliment de contracte

The Players Management, l'agència que representa el blaugrana Rafinha Alcántara, ha fet un comunicat per desmentir les informacions que apareixen en alguns mitjans de comunicació en què s'indicava que el jugador brasiler havia estat condemnat pel tribunal provincial d'Amsterdam a indemnitzar Adidas amb un milió d'euros per haver incomplert el contracte.

El comunicat assegura que el jugador blaugrana "respecta la resolució judicial sobre el procediment de mesures cautelars", però que "discrepa de la seva argumentació" i que, per aquest motiu, estudiaran les alternatives a seguir amb els seus assessors.

Els representants de Rafinha afegeixen que es tracta "d'una sentència preliminar i provisional", ja que encara està pendent una resolució de l'acció prèvia interposada pel jugador contra la firma esportiva. "Puntualitzem en tot cas que el jugador no ha estat condemnat a pagar cap sanció econòmica", aclareixen.

Tot va començar quan Rafinha va signar un contracte de patrocini amb Adidas l'any 2013 que, segons ell, acabava l'1 de juliol del 2018, tot i que la marca esportiva assegura que un dels articles del contracte recollia que Adidas tenia dret a allargar el patrocini fins al març del 2023 de manera unilateral. Ell, des del juliol, havia calçat unes botes negres de la marca Mizuno, ja que segons els seus advocats la redacció d'aquest article no obligava el jugador a acceptar l'extensió.