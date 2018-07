Rafinha: "No sé res sobre el meu futur, soc jugador del Barça"

El migcampista brasiler Rafinha ha dit que no sap res sobre el seu futur i ha reiterat que és jugador del Barça, amb el qual es troba de gira pels Estats Units. "No sé res sobre el meu futur, de veritat que si ho sabés seria el primer a dir-ho", ha declarat Rafinha durant la roda de premsa celebrada a l'AT&T Stadium d'Arlington (Texas). "El que sí que tinc molt clar és que soc jugador del Barça".

Rafinha sí que ha admès que ho havia passat "molt bé" durant l'etapa que va passar a l'Inter, però que no té cap idea de si tornaria a la lliga italiana. "Tot són rumors, però reconec que ho vaig passar molt bé allà i m'agradaria tornar-hi –ha valorat el jugador brasiler–. El que ara m'ocupa és centrar-me al màxim en la meva preparació de cara a la propera temporada per agafar el ritme que sempre es perd amb les vacances".

El migcampista del Barça també ha reconegut que li agradaria que el seu germà Thiago Alcántara pogués tornar al Barça. Igualment ha estat categòric en dir que es veia al Barça, però que el seu objectiu, com qualsevol professional, és jugar el màxim de minuts. "Qualsevol futbolista el que vol és jugar, no sé si aquí o fora, però vull jugar –ha recalcat Rafinha–. D'aquí, també, que el meu objectiu ara sigui preparar-me al màxim, i el meu futur professional el resoldran les persones en les quals he delegat i en les quals confio plenament".

Preguntat sobre si el duel amb el conjunt italià seria especial per l'eliminació del Barça davant el Roma en l'última Lliga de Campions o pel 'cas Malcom' –el jugador brasiler que interessava tots dos equips i que finalment va fitxar pel Barça–, Rafinha ha respost que aquest no seria diferent a cap altre partit.

Rafinha ha considerat "interessant" la gira pels Estats Units i ha admès que el pitjor en l'adaptació és el canvi d'horari, però que a mesura que passen els dies la "normalitat" és més gran.