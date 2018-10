Rafinha guanya la partida a un Dembélé a l’ombra

"Dembélé és un futbolista amb molt talent, però és molt jove i ha de seguir treballant i entrenant fort”, repeteix una vegada i una altra l’entrenador del Barça, Ernesto Valverde. El tècnic basc, preguntat sovint pel francès, posa el pilot automàtic i habitualment respon el mateix. Valverde fa una ganyota quan li pregunten per Dembélé, un futbolista tan talentós com poc disciplinat en els automatismes del Barça.

Després d’un inici de curs prometedor, més per les xifres que pel joc, ja que el francès va marcar cinc gols en els primers sis partits però no va acabar de tancar una actuació rodona, Dembélé es va començar a difuminar a mesura que va deixar d’enviar la pilota al fons de la xarxa. Amb un equip, en paraules del mateix Valverde, “desequilibrat” entre l’atac i la defensa amb l’ex del Borussia Dortmund al davant i Coutinho d’interior, el tècnic basc va optar (a partir del partit de Wembley contra el Tottenham) per asseure el francès a la banqueta i apostar per un Arthur al mig del camp que enamora els culers.

Dembélé no va jugar ni un minut a Wembley i la gran actuació d’Arthur va apuntalar el migcampista brasiler a l’onze mentre que el francès quedava rel·legat a la banqueta. Després del duel contra els anglesos, Dembélé va jugar només sis minuts contra el València i va ser suplent contra el Sevilla fins que Leo Messi es va lesionar i l’extrem el va substituir al minut 26 de la primera meitat. Dimecres, contra l’Inter de Milà, va tornar a veure tot el partit enfundat al seu xandall des de la banqueta.

El duel contra el Sevilla, determinant

En el duel contra el Sevilla es va viure un episodi determinant en el divorci entre el futbolista francès i Valverde. Quan Messi estava sent atès pels serveis mèdics del Barça, el tècnic basc va donar-li instruccions perquè es preparés per saltar a la gespa. Dembélé va tardar gairebé deu minuts en estar llest, un fet que va deixar estupefacte a Valverde. La resposta del francès damunt la gespa tampoc va millorar la seva parsimònia a l’hora de vestir-se de curt. Malgrat que va tenir alguna oportunitat i va assistir en un parell d’ocasions a Luis Suárez, a Dembélé no se’l va veure integrat en la dinàmica d’un equip que buscava sobreviure sense Messi.

Des de llavors, els missatges que ha anat deixant anar Valverde apunten cap a l’actitud d’un futbolista “ple de talent” però que necessita “treballar molt” per entendre els engranatges de l’equip, com “la pressió post pèrdua”. Un dels altres aspectes a polir del francès és la seva falta de puntualitat als entrenaments, un fet que molesta al vestidor blaugrana, segons apunta el rotatiu francès L’Équipe. El tècnic basc verbalitza missatges en les rodes de premsa, però és en les alineacions on plasma amb contundència les seves decisions. Contra l’Inter, Rafinha va ser l'escollit per davant d’un Dembélé cada cop més fosc i un Malcom que sembla oblidat.