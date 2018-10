Rafinha es reivindica contra l’equip que no el va voler fitxar

“Pensava que l’Inter executaria l’opció de compra per mi”, va confessar fa uns dies Rafinha en una entrevista a Mundo Deportivo. El brasiler, cedit el gener passat al conjunt italià, va reconèixer sentir-se molt còmode al Giuseppe Meazza, però a l’estiu l’Inter va decidir que no pagaria els 35 milions en què es va quantificar l’opció de compra. Ahir Rafinha va reivindicar-se, no només davant d’Ernesto Valverde -que el va escollir per suplir Messi abans que altres alternatives, com Dembélé, Malcom o Munir-, sinó també davant del seu antic equip. El brasiler, que feia diverses setmanes que no tenia cap protagonisme, necessitava una mostra de confiança. Així ho va fer públic. Ahir en va rebre una: la primera titularitat des del 15 de setembre. I ni més ni menys que en un partit important de Champions contra el seu antic equip.

Rafinha va començar com a extrem dret, amb Suárez més centrat i Coutinho pel carril esquerre. Lluny d’amagar-se, va tenir les ocasions més clares del conjunt blaugrana. Els dos xuts van sortir massa tous, plàcids per a Handanovic. L’eslovè, però, no va poder frenar el tercer intent del brasiler. Jugant momentàniament en una posició més centrada, Rafinha va recuperar una pilota i va iniciar un atac amb una subtil sotana que ell mateix va resoldre amb una rematada de primeres amb l’esquerra, finalitzant una bona centrada de Suárez des de la dreta. La celebració, amb un punt de timidesa, no amagava el malestar del petit dels Alcántara, descontent amb el seu actual rol al conjunt blaugrana. I això que era el seu primer gol amb el Barça a la Champions. El 12è en el global de totes les competicions des del seu debut amb el primer equip, la temporada 2011-12. Més enllà del gol, ahir Rafinha va fer un partit notable, en què va completar 51 de les 54 passades intentades (94% d’encert) i va recuperar dues pilotes, una de les quals la que va originar el gol.

Apunta titular al clàssic

Tot plegat davant d’un jugador, Mauro Icardi, a qui l’eclosió de Rafinha com a fals nou al juvenil del Barça va portar a la banqueta. Òscar GarcIa -llavors tècnic del juvenil blaugrana- va apostar pel brasiler i va relegar l’argentí a un rol que pocs mesos després el va portar a canviar el Barça pel Sampdoria. Fa uns mesos es van retrobar a Milà, on Icardi li va fer d’amfitrió. Rafinha, ahir, va fer un pas endavant, reivindicant que mereix millorar la seva actual situació al Barça, on aquest curs amb prou feines ha disputat 183 dels 1.170 minuts jugats fins ara. “Després d’un temps sense jugar, estic content per la titularitat i pel triomf, he jugat amb motivació”, va explicar el brasiler, que va celebrar de manera breu la victòria: “Estic molt content pel partit que hem fet contra un rival que posa les coses difícils. Anem forts a la Champions i arribem amb confiança al clàssic, hi arribarem amb molta moral. La Champions és especial per a nosaltres”. La lesió de Messi li ha obert una porta per tornar-se a mostrar. Ahir va ser substituït al minut 72 per la falta de ritme, i Munir va entrar per al tram final. Dembélé i Malcom ni tan sols van sortir a escalfar.